Najmlađem Beckhamu nedostaje brat Brooklyn? Pogledajte što je objavio: “Nečemu svetom što sam izgubio”

Najmlađi sin Davida i Victorije Beckham na Instagramu je prvi put nakon velikog obiteljskog sukoba objavio fotografije svog otuđenog brata Brooklyna.

Dvadesetogodišnji Cruz podijelio je galeriju fotografija na kojima je njegov stariji brat, 26-godišnji Brooklyn, a cijelu objavu popratio je pjesmom The River of Dreams Billyja Joela. Posebnu pažnju privukli su stihovi o “nečemu svetom što sam izgubio”.

Podsjetimo, Brooklyn je 19. siječnja na Instagramu objavio šest stranica dugu izjavu u kojoj je poručio da nema namjeru pomiriti se s obitelji. Optužio je majku Victoriju da mu je “preuzela” prvi ples na vjenčanju s Nicolom Peltz 2022. godine, dok je oca Davida optužio da mu je važnija javna percepcija i sponzorski ugovori nego vlastiti sin.

