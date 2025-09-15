Najavili svakodnevna dežuranja: "Lećevica neće prije 2028., a mi građani ćemo se pobrinuti da se Karepovac stvarno zatvori 2026."

Prema posljednjem snimanju preostalog kapaciteta odlagališta Karepovac, obavljenom 24. travnja 2025., do zatvaranja tog odlagališta ostalo je 76.500,58 kubnih metara prostora. Procjenjuje se da će ti kapaciteti biti dostatni do ljeta 2026. godine, priopćili su iz Čistoće Split.

"Dalje neće ići"

Željen Popadić, bivši kotarski vijećnik i bivši član udruge Nova Kila, komentirao je aktualnu situaciju s Karepovcem, odlagalištem otpada koje se približava svojim krajnjim kapacitetima.

– Susjedi me konstantno pitaju što će biti s Karepovcem iako sam se povukao i iz Udruge Nova Kila i nisam više kotarski vijećnik. Ipak, teme koje se dotiču kvarta i budućnosti naše djece uvijek su osjetljive i trebaju biti u fokusu kako se ne bi poturale pod tepih. Ovu sezonu privodimo kraju uz jutarnje smrđenje uskuvalog otpada i večernjeg povjetarca s mirisom pokvarenih jaja, uz otplinjavanja i spaljivanja. Karepovac će se zatvoriti kad se otvori Lećevica, ali prema novinskim natpisima to neće biti prije 2028. godine. Samim time ni Karepovac se neće zatvoriti prije toga, iako mjesta na odlagalištu više gotovo i nema – poručio je Popadić.

Dodao je kako će se građani sami pobrinuti da se Karepovac zatvori ranije:



– Zatvorit će se iduće godine, jer ima na Mejašima dovoljno normalnog svita da dežuramo ispred odlagališta dan i noć i ne puštamo kamione koji iz dana u dan truju i donose na već puno odlagalište. Jeste li znali koliki je porast oboljelih od malignih bolesti u krugu odlagališta? Ako odete na onkologiju, sigurno ćete sresti nekog susjeda iz toga kruga. Dalje neće ići. Karepovac se mora zatvoriti iduće godine – zaključio je.

Građani: “Nakon kiše dolazi smrad”

Inicijativa Karepovac – drugo lice Splita ponovno se oglasila porukom građana koji trpe posljedice života uz odlagalište:

– U većini splitskih kvartova vrijedi pravilo “nakon kiše dolazi sunce”. Kod nas, oko Karepovca, vrijedi pravilo nakon kiše dolazi neizmjeran smrad. Evo večeras na Kili smrdi neizdrživo. Vjerojatno je slično i na Kamenu, Dračevcu, Bilicama… I što reći, mijenjaju se gradonačelnici, direktori Čistoće, sve se mijenja, samo smrad je uvijek tu. Jedina je naša sreća što su kapaciteti pri kraju i što će za godinu dana Karepovac, nadamo se, biti pun i napokon se zatvoriti – poručili su.

Čistoća: Kapaciteti dostatni do ljeta 2026.

Dalmacija Danas došla je do odgovora iz Čistoće Split. Prema posljednjem snimanju preostalog kapaciteta Karepovca, obavljenom 24. travnja 2025., do zatvaranja tog odlagališta ostalo je 76.500,58 kubnih metara prostora. Procjenjuje se da će ti kapaciteti biti dostatni do ljeta 2026. godine.

Na pitanje o alternativnoj lokaciji nakon zatvaranja Karepovca, u Čistoći navode kako su gradsko vodstvo i nadležne institucije već održali razgovore te da će se rješenje tražiti na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije.

Edukacija, spremnici i videonadzor

Iz Čistoće poručuju da će se nastaviti s postavljanjem polupodzemnih spremnika i podjelom individualnih kanti za otpad, a naglasak će biti na edukaciji građana i djece kroz institucije, medijske kampanje te podjelu edukativnog materijala poput vrećica, posuda, brošura i plakata.

– Nagrađivanje građana zasigurno je mjera koju ćemo promovirati – istaknuli su iz Čistoće, dodajući da će se suradnja s Komunalnim redarstvom unaprijediti postavljanjem videonadzora na mjestima gdje je prisutno ilegalno odlaganje otpada.

Također je planirano sudjelovanje u obilježavanju važnih ekoloških datuma poput Dana planeta Zemlje, kao i akcije čišćenja javnih površina, plaža i podmorja u suradnji s udrugama i klubovima.

Jasno je da Split ulazi u osjetljivo razdoblje gospodarenja otpadom. Karepovac će se, prema procjenama, zatvoriti već iduće ljeto, a rješenja nakon toga još nisu do kraja definirana. Dok se čeka izgradnja centra u Lećevici, gradske vlasti i Čistoća morat će brzo pronaći privremeni, ali održiv model zbrinjavanja otpada kako bi se izbjegli ozbiljni problemi za građane i okoliš.