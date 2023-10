NA BIZARAN NAČIN SAZNALA DA JU MUŽ VARA S DADILJOM: Lice je uništila operacijama pa otela sadašnjeg supruga drugoj

Pjevačica Gwen Stefani danas slavi 54. rođendan, a sreću je napokon pronašla s kolegom, nakon ljubavnog brodoloma koji je doživjela pred očima javnosti.

Pjevačica, koja ima hitove poput 'The Sweet Escape', 'Don't Speak' i 'It's My Life', udala se u srpnju pretprošle godine nakon šest godina veze s glazbenikom Blakeom Sheltonom. Par je sudbonosno 'da' izgovorio u kapelici izgrađenoj na imanju njihovog luksuznog doma u Oklahomi, javlja Story.

Inače, slavni par se upoznao i zbližio zahvaljujući showu 'The Voice', a pjevač je rekao da je to dokaz 'Božje prisutnosti'.

'Iskreno, gledajući unatrag, mislim da je to što smo se Gwen i ja zaljubili i spojili bio jedini dokaz koji mi je trebao', rekao je Shelton. Pjevačica je upoznala Blakea nakon raspada braka.

Naime, Gwen se zahvaljujući bivšem suprugu, glazbeniku Gavinu Rossdaleu našla na neslavnom popisu poznatih dama koje su uhvatile svog dragog u naručju dadilje, a na njemu su ženskari poput Judea Lawa i Micka Jaggera. To je otkrila zahvaljujući obiteljskom tabletu na kojem su se nalazile proste poruke i golišave fotografije Mindy Mann i Gavina.

Naime, Rossdaleov se mobitel slučajno sinkronizirao s tabletom i neprimjereni sadržaj je prešao na njega. Glazbenik je otkriven nakon tri godine afere s dadiljom, a u jednom razdoblju je bila treći put trudna i nosila je njihovog najmlađeg sina Apolla.

Pjevačica se kroz emisije zbližila s Blakeom i počelo se šuškati da su u vezi. Ubrzo nakon glasina saznalo se da se Shelton razvodi od supruge Mirande Lambert nakon četiri godine braka.

Američki mediji su pisali da je Gwen razlog njihove rastave, dok su ih drugi branili i tvrdili da se odnos Mirande i Blakea prije raspao. Navodno je sve prvo bilo platonski i Stefani i Shelton su se samo međusobno tješili jer su patili zbog njihovih ljubavnih problema.

'Nevjerojatno mi je da nas je bog stavio u tu poziciju da imamo jedno drugo u tom trenutku. Nisam pokušavala ni u jednom trenutku započeti vezu s njim, jednostavno se dogodilo', rekla je svojedobno pjevačica.

Par je službeno potvrdio da su u vezi u studenom 2015. nakon što se mjesecima šuškalo o tome, a 2016. je Gwen konačno okončala brak s Rossdaleom. Te godine su prvi put izašli zajedno na crveni tepih na dodjeli prestižne nagrade Oscar.

'Gwen je spasila moj život. Tko bi drugi mogao razumjeti situaciju kroz koju sam prolazio? Ne možete ni zamisliti koliko su slični naši razvodi', istaknuo je Blake.

Podsjetimo, pjevačica je već dugi niz godina na meti javnosti zbog svog izgleda, odnosno estetskih zahvata kojima podvrgava kako bi se pomladila. Od silnih odlazaka pod nož kod plastičnih kirurga i zbog ubrizgavanja botoksa, njezino se lice napuhnulo te izgubilo prepoznatljive konture, prenosi Story.

'Bila je prava prirodna ljepotica, što joj je ovo trebalo', 'Kakva šteta', 'Neprepoznatljiva je', 'Bila je moja inspiracija 90-ih, žalosno', samo su neki od komentara razočaranih fanova kojima nije jasno što to Gwen radi sa svojim izgledom.