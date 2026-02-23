Muzej grada Splita poziva odrasle na kreativne radionice uz izložbu 'Između snova i jave'

Muzej grada Splita nastavlja ciklus kreativnih radionica za odrasle.

U sklopu velike gostujuće izložbe Između snova i jave koja je organizirana u suradnji s Nacionalnim muzejom moderne umjetnosti iz Zagreba u Staroj gradskoj vijećnici, pozivamo sugrađane da nam se pridruže na radionicama koje se održavaju u dva termina, 26. veljače i 03. ožujka 2026. godine.

Likovne radionice će u oba termina započeti u 10 sati, pod vodstvom naše drage umjetnice Ence Kovačević, predviđeno trajanje je 120 minuta, a cijena radionice je 4 eura po osobi.

Zbog ograničenog broja mjesta, prijava na radionice je obavezna na telefon: 021/669 – 357 ili na mail: marija.plazibat@mgs.hr