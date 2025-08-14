Muškarac preminuo u teškoj prometnoj nesreći u Solinu

Jutros oko 9:30 sati na raskrižju Širina u Solinu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl. Vozač motocikla zadobio je ozljede opasne po život te je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Split.

Nažalost, iz PU Splitsko-dalmatinske potvrdili su da je naknadno preminuo.

"Naknadno smo zaprimili obavijest da je vozač motocikla u bolnici nažalost preminuo. U cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti, pozivamo svjedoke/očevidce prometne nesreće kao i sve koji imaju korisnih saznanja da osobno pristupe u Postaju prometne policije Split ili kontaktiraju policije službenike na telefon 021 504-010 ili 021 504-036", poručuju.

Policija provodi očevid kako bi utvrdila okolnosti i uzrok nesreće. Za vrijeme trajanja policijskog postupka promet na raskrižju Širina odvija se jednom prometnom trakom, uz regulaciju policijskih službenika.

Vozačima se savjetuje strpljenje i oprez.