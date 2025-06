Mučna i horor vožnja autobusa koji redovito prometuje prema Splitu. Zgroženi putnici sve snimili: "Ovaj čovjek je kupio kartu i sad mora sjediti..."

Točno 43,99 eura koštat će vas karta ako poželite "uživo" doživjeti prizor s ove fotografije - i podnositi ga nekoliko sati. Za one koji možda ne prepoznaju o čemu je riječ: to je rigotina na podu autobusa koja je dočekala putnike pri ukrcaju u FlixBusov autobus na liniji Split-Zagreb, piše Jutarnji.

I ne bi to bio poseban problem - takve se nezgode događaju - da osoblje prijevoznika nije odbilo očistiti nered prije polaska. Još bizarnije: putnicima koji su imali karte za to mjesto besramno su uvalili rolu toaletnog papira i krpu, uz poruku da to sami počiste ako žele sjesti!

U jednoj ruci držao je toaletni papir, u drugoj mokru krpu

Nažalost, svemu tome svjedočili smo osobno - i to je tek početak.

Autobus koji se u nedjelju zaustavio u Splitu na peronu 5 stigao je iz Dubrovnika i imao je 20-ak minuta za iskrcaj i ukrcaj novih putnika. Karta u jednom smjeru, za jednu osobu i jedan kofer, koštala je 43,99 eura. Čim su se popeli u autobus na kat, putnici su primijetili odvratnu mrlju, najviše po podu, ali i nešto po sjedalu.

Navode da je jedan putnik već prijavio nered vozaču i djelatnici koja je pregledavala karte na ulazu u autobus. Jutarnji neslužbeno saznaje da je nezgodu imalo dijete čija majka nije imala vrećicu, pa je pokušala počistiti koliko je mogla - vlastitim sredstvima, no očito neuspješno.

Nadali su se da će osoblje nakon dojave reagirati. No iluzije su se raspršile kad se pojavio mladić kojem je to bilo sjedalo. U jednoj ruci držao je toaletni papir, u drugoj mokru krpu.

Zbunjeni stranac, koji se svjedocima obratio na engleskom, vidno je bio u šoku i kao da je pogledom pitao je li ovakvo što normalno u Hrvatskoj.

Rekli su mi da to sam očistim i bacim ako želim sjesti na mjesto koje sam platio. I kao, oni će to očistiti kad prvi put stanemo... valjda. Ne mogu vjerovati. Naravno da neću tu sjesti. Sjest ću negdje drugdje - kazao je nakon kraće stanke.

"Kako nemate čime?"

Iako je autobus bio gotovo pun, uspio je pronaći dva slobodna sjedala - barem neće sjediti u tuđoj rigotini. No svi ostali morali su putovati u smradu, koji je možda dolazio i iz WC-a - jer miris fekalija postajao je sve jači.

Znamo, u sezoni je gužva i brzina, ali koliko vremena stvarno treba da se počisti takav nered?

Autobus je stao u Skradinu, gdje su se ukrcavali novi putnici. Putnici su iskoristili priliku i upitali vozača može li netko očistiti pod. Odgovor - nezamisliv. Ni njemu ni kolegi to nije palo na pamet. Mladić je, kažu, "krivo shvatio".

"Kako vi, gospođo, mislite da ja to očistim? Nemam čime", odgovorio je vozač.

"Kako nemate čime? Pa dali ste mladiću papir i krpu, stoji gore?"

"Da, jer je rekao da je njegovo dijete to napravilo."

"Nije. To je napravilo dijete iz prethodne vožnje. Ovaj čovjek je kupio kartu i sad mora sjediti u rigotini, a nama svima smrdi. I sad će se ukrcati još ljudi i netko će morati tu sjesti. Kako to možete dozvoliti?"

"Pa ako vam smeta, očistite. Nismo mi to napravili. Pišite FlixBusu".

"Pišemo - i to javno", navodi Jutarnji.

U autobus ulazi grupa osnovnoškolaca s pratnjom. Netko mora sjesti na „nesretno“ mjesto. Suvozač se penje, gleda mrlju i djeluje kao da bi je ipak pokušao počistiti. Pokazujemo mu papir koji je ranije dao mladiću, ali mu se vidi da mu se gadi. Kaže da će "možda" na benzinskoj uzeti neku krpu.

Kasnije se vraća s komadom kartona, koji stavlja preko mrlje - iako je preuzak i ne prekriva sve. Dva dječaka ipak sjede tamo, stvari stavljaju na pod autobusa, koji ni sam po sebi nije nimalo čišći, a nos prekrivaju majicama.

Horor vožnja

Autobus izgleda kao da nije očišćen ni održavan godinama. Vatrogasni aparat bačen je na pod, ventilacijski otvori su zatvoreni starom trakom koja se ljušti, na izlazu za nuždu nema alata za razbijanje stakla, sjedala su poderana, autobus teško vuče na uzbrdici...

Nevjerojatno je da ovakav autobus uopće ima dozvolu za promet.

I da, smrad s početka priče - kako konačno zaključujemo - zaista dolazi iz WC-a u prizemlju autobusa. Do trenutka kad smo stali na benzinskoj, postaje nesnosan. Trenerice sjede na stepenicama za kat jer, iako su karte kupile ranije, nemaju gdje sjesti.

Vozač, očekivano, nije kupio krpu. I tko bi ga krivio - kad vidite što mora voziti.

Sve u svemu: horor vožnja.

Nikad više FlixBus, za kraj zaključuje novinarka Jutarnjeg.

Video zapise i fotografije pogledajte OVDJE.