MORH "presjekao", brodovi uzeti Brodosplitu. Ovo se neće svidjeti Debeljaku: "Zaštitili smo državnu imovinu, gradnja će se nastaviti"

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) preuzelo je tri nedovršena obalna ophodna broda iz Brodogradilišta specijalnih objekata (BSO), dijela Brodosplita u vlasništvu Tomislava Debeljaka, kako bi zaštitilo državne interese i imovinu.

Riječ je o brodovima Karlobag, Opatija i Skradin, koji su sada upisani u Upisnik brodova Oružanih snaga RH, dok ih je Lučka kapetanija Split prethodno izbrisala iz civilnog registra.

Problemi u poslovanju aktivirali ugovorne odredbe

Iz MORH-a ističu da su postupili u skladu s ugovorom o gradnji, prema kojem je brodogradilište u slučaju poslovnih poteškoća obvezno predati projekt i opremu Ministarstvu.

“Budući da je BSO dospio u blokadu početkom listopada 2025. godine te je nad njim otvoren predstečajni postupak, stekli su se uvjeti za ispunjenje ugovornih obveza”, poručuju iz Ministarstva.

Naglašavaju i da je država uredno podmirila sve financijske obveze prema brodogradilištu te da nema otvorenih dugovanja iz ugovora.

BSO raskinuo ugovor, MORH pokrenuo postupke

Dodatno, iz MORH-a podsjećaju da je BSO upravo na dan blokade jednostrano raskinuo ugovor o gradnji preostalih brodova.

“Tim više, Ministarstvo obrane bilo je dužno zaštititi svoju imovinu”, navode, dodajući da se pravni postupak protiv brodogradilišta nastavlja.

Cilj je dovršetak brodova

Iz Ministarstva poručuju da poduzimaju sve kako bi se gradnja tri preostala ophodna broda dovršila, iako su oni trenutačno u različitim fazama izgrađenosti.

Ovim potezom, kako navode, želi se osigurati kontinuitet projekta i spriječiti daljnja šteta za državu.