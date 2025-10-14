Mladi sportaši kod župana Bobana. Riječ je o osvajačima medalja sa svjetskih i europskih prvenstava

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban primio je danas osvajače medalja sa svjetskih i europskih prvenstava – članove Judo kluba Solin, Kickboxing kluba “Pit-bull” i Kickboxing kluba Imotski.

Judo klub Solin

Lara Cvjetko, srebrna na seniorskom SP i brončana na EP,

Ana Bešker, brončana na kadetskom EP,

Kickboxing klub “Pit-bull”

Ema Anđela Žaja, svjetska prvakinja u full kontaktu i europska prvakinja u K1,

Mirjana Madunić, juniorska prvakinja Europe u full kontaktu

Kickboxing klub Imotski

Ante Lasić, juniorski europski prvak u full kontaktu.

"Ja i pročelnik Željko Primorac danas smo imali iznimno zadovoljstvo u ovoj dvorani primiti pet svjetskih medalja i pet europskih medalja mladih sportašica i sportaša s područja Splitsko-dalmatinske županije - iz Splita, Solina, Imotskog. Ulaganje u sport nije trošak, to je investiranje u zdravi duh mladih ljudi, i na ponos nas koji obnašamo odgovorne dužnosti. Njihovi uspjesi su promocija i SDŽ i njihovih lokalnih zajednica, ali i RH", kazao je ovom prigodom župan Boban.

Kaže da će s izmjenama zakona i poduzetnici moći podupirati sportske klubove kroz porezne olakšice.

"U Imotskom nemaju sve uvjete za rad, ali imaju zato starijeg brata Pitt Bulla koji im stoji na raspolaganju i pomaže. Taj altruizam između klubova je zaista na zavidnoj razini. To mora biti reflektirano kroz rezultate, ali i kroz čovjeka kada odraste, on to vuče za sobom - altruizam, domoljublje i sve ono što vrhunski sport nosi sa sobom. Svima želim mnogo uspjeha u daljnjem radu", poručio je župan Boban.

Lara Cvjetko zahvalila se na prijemu.

"Htjela bih se zahvaliti županu na prijemu, puno nam znači podrška županije. Htjela bih da ja i moji kolege nastavimo nizati vrhunske rezultate na svjetskim i europskim razinama. Planovi za do kraja 2026. godine su odraditi još dva natjecanja. Meni je cilj ostati broj 1 na svjetskoj rang ljestvici. Iduće godine počinje nova sezona, pripreme za europsko i svjetsko prvenstvo i sredinom godine kreću kvalifikacije za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine što nam je najvažniji cilj za ovaj ciklus - plasirati se i pokušati osvojiti olimpijsku medalju", kazala je Cvjetko.

"Želio bih se zahvaliti županu na prijemu i poručiti da na ovome ne želimo stati nego nastaviti raditi dobre rezultate. Ove godine imamo još jedno svjetsko prvenstvo koje se održava u Abu Dhabiju za mjesec dana. Nadam se da ćemo uzeti još koju medalju i ponovno biti pozvani kod župana. Dogodine je novi ciklus, nove pripreme i novi rezultati", kazao je Roko Doždor.

Ante Lasić iz Imotskog kazao je da nemaju adekvatnu dvoranu već treniraju u crkvi.

"Treniramo već nekoliko godina i žao mi je čuti da moj trener želi dignut ruke od svega jer se ne mičemo s mista. Nitko nas ne gura previše. Želio bih se zahvaliti na ovom prijemu i reći da na ovome nećemo stati i da ćemo još više trenirat, još više uspjeha napravit i ostat u Imotskom i malo podignut Imotski", kazao je.

"Čuli smo lijepih novosti iz svijeta sporta, ali i logističkih problema na kojima ćemo, siguran sam, u budućnosti raditi. Siguran sam da ćemo ove sportaše ponovno dočekivati ovdje", kazao je Marko Žaja.