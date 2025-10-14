Mladi Hrvat na meti velikana iz Engleske

Luka Sučić, 23-godišnji veznjak Real Sociedada i hrvatski reprezentativac, mogao bi uskoro promijeniti adresu. Prema informacijama iz Španjolske, nekoliko klubova Premier lige uvrstilo ga je na listu želja, a najviše se spominje Tottenham, koji traži pojačanje u veznom redu.

Sučić, koji je u San Sebastián stigao u ljeto 2024. za 10 milijuna eura, prošao je turbulentnu prvu sezonu. Pokazao je svoj potencijal, među ostalim i spektakularnim pogotkom protiv Atlético Madrida, no morao se nositi i s kritikama nakon nespretnih izjava o svojoj budućnosti. Ipak, ispričao se i naglasio lojalnost baskijskom klubu, javlja španjolski Fichajes.

Real Sociedad postavio cijenu: 25 milijuna eura

Real Sociedad, svjestan rastuće potražnje, postavio je cijenu od 25 milijuna eura. To je iznos koji bi engleski klubovi trebali platiti kako bi doveli mladog veznjaka. Iako se radi o značajnoj cifri, smatra se da bi Tottenham mogao pristati na uvjete, pogotovo u svjetlu potrebe za mlađim i perspektivnim igračima s europskim iskustvom.

Sučićev profil savršeno se uklapa u strategiju londonskog kluba – mladi, tehnički potkovan veznjak s iskustvom igranja u Ligi prvaka i LaLigi.

Tottenham nije jedini zainteresirani. Talijanski mediji prenose da i Inter Milan prati situaciju, spreman ući u utrku ako se ukaže prilika. Uz njih, navodno postoje i drugi engleski klubovi srednje kategorije koji čekaju rasplet, nadajući se povoljnijoj opciji ako Tottenham ne reagira dovoljno brzo, piše Fichajes.

Prednosti i rizici transfera

Sučić je već dokazao svoju vrijednost u Salzburgu i Real Sociedadu, a njegova mladost i taktička fleksibilnost čine ga atraktivnim za klubove iz najjačih liga. Međutim, prelazak u Premier ligu donosi i izazove – od prilagodbe na intenzivan tempo igre do snažnog fizičkog kontakta, koji mnogim igračima zna biti prepreka.