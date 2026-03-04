Mlada cura na prosječnoj plaći uštedjela 115 tisuća eura. Kako je to moguće?

Dvadesetsedmogodišnja Charlie Louise uspjela je, unatoč prosječnoj plaći, uštedjeti čak 100.000 funti, odnosno gotovo 115.000 eura, a cilj joj je otići u mirovinu već s 40 godina. Svoje metode štednje redovito dijeli na društvenim mrežama kako bi pomogla drugima da bolje upravljaju novcem.

Charlie kaže da je “obična osoba s običnom plaćom” od oko 42.000 funti godišnje (oko 48.000 eura). Osim redovnog posla, navečer dodatno zarađuje baveći se tajnom kupnjom, istraživanjem tržišta i testiranjem proizvoda. Tvrdi da joj to donosi brojne pogodnosti, poput besplatnih obroka, članarine za teretanu i povrata novca pri kupnji, a hranu za van naručuje samo tri puta godišnje.

Jedan od njezinih glavnih savjeta je da uvijek priprema i nosi ručak na posao kako bi izbjegla skupe gotove obroke. Kaže da gotovo svaki dan jede isti ručak jer tako smanjuje troškove i sprječava bacanje hrane.

Drugi trik je kupovina na dječjim odjelima, gdje su odjeća i obuća često znatno jeftiniji nego u odjelima za odrasle. Kao primjer navodi tenisice koje je na dječjem odjelu platila 35 funti, dok bi isti model na odjelu za odrasle koštao oko 70 funti.

Charlie također rijetko posjećuje frizera. Kaže da ide jednom godišnje na balayage, koji inače stoji oko 165 funti. Ove godine uspjela je dobiti termin kod naučnice pa je frizuru platila 55 funti, uključujući napojnicu. Dodaje kako uvijek pazi da joj frizura bude dobro ošišana kako bi mogla izdržati cijelu godinu bez novog odlaska u salon.

Posebno ističe tajnu kupnju kao način uštede jer joj omogućuje besplatne obroke, pa čak i članarinu za teretanu. Objašnjava da nastoji prihvatiti što više takvih zadataka jer joj donose uštede na hrani, osnovnim potrepštinama i drugim troškovima.

Najviše novca, kaže, ipak uštedi korištenjem aplikacija za povrat novca. Istodobno koristi više takvih aplikacija kako bi maksimalno povećala uštedu. Svaki mjesec kupuje darovnu karticu za namirnice u vrijednosti od 400 funti, čime ostvaruje povrat novca na trošak koji bi ionako imala. Prema njezinim riječima, tko ne koristi takve aplikacije, zapravo se odriče besplatnog novca.

Njezin video na TikToku, objavljen pod korisničkim imenom @charlie_louise_cc, privukao je veliku pozornost i prikupio više od 170.000 pregleda. U komentarima su mnogi korisnici pohvalili njezine savjete. Jedna je korisnica napisala da je priprema ručka kod kuće odličan način za svakodnevnu uštedu, dok je druga zahvalila na podijeljenim idejama. Treća je u šali dodala da su kupnje na dječjem odjelu odlične – ako imate mala stopala.