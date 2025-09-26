Minea otišla s Nove TV zbog drugog posla, a sada ostala i bez njega

Za Renatu Končić Mineu posljednjih je mjesec dana bilo sve samo ne mirno. U kolovozu je postalo poznato da nakon više od desetljeća napušta Novu TV i emisiju In Magazin, u kojoj je bila jedno od prepoznatljivih lica, a gledatelji su je viđali i kao članicu žirija u popularnom showu Tvoje lice zvuči poznato.

Ubrzo su krenula nagađanja da je razlog raskida suradnje nezadovoljstvo honorarima, ali i nova prilika – angažman na regionalnoj televiziji Hype TV, koja planira širenje na hrvatsko tržište.

Međutim, planovi su se neočekivano izjalovili. Iako je vlasnik Hype TV-a Saša Kovačević ranije putem društvenih mreža potvrdio njezin dolazak, nedavno je objavio da od toga ipak neće biti ništa.

„Ekipa Hype produkcije Hrvatska odlučila je raspisati audiciju za voditelje. Naša je vizija graditi vlastita televizijska lica i stvarati originalnu Hype priču, a ne preuzimati poznata imena s drugih televizija. Zbog toga se ispričavam svima koji su očekivali prelazak na Hype, uključujući i Mineu, jer nažalost nisu ispunjena naša očekivanja“, rekao je Kovačević u videoobjavi na TikToku.

Detalje o tome zašto se suradnja nije ostvarila nije iznosio, no očito je da su se planovi obje strane razišli.

Minea sama na ovu temu zasad šuti. Umjesto komentara, pratiteljima je na Instagramu poslala glazbenu poruku – objavila je raspored svojih novih nastupa. Uz nasmijanu fotografiju napisala je:

„Energija na 100% Koncerti ovaj vikend: 26.09. Velika Ludina (šator u centru) 27.09. Dugi otok, Sali (Tutta Forza Club). Vidimo se“.

