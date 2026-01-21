Miletić: "Gospodine Plenkoviću, osjećam duboko susramlje dok gledam što pričate"

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić oštro je reagirao na nastup premijera Andreja Plenkovića na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, poručivši da ga je premijerov govor ispunio “susramljem i tugom”.

Miletić je posebno kritizirao Plenkovićevu izjavu u kojoj je Domovinski rat opisao kao “problem od prije trideset godina”, istaknuvši kako takav rječnik smatra neprihvatljivim i uvredljivim za hrvatske branitelje i žrtve rata. Prema njegovim riječima, Hrvatska nije imala “problem”, već je prošla kroz krvavi i dugotrajan obrambeni rat u kojem su, kako navodi, mnogi položili život za stvaranje neovisne države.

U objavi je naglasio i ulogu branitelja te prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, poručivši da je hrvatska država stvorena velikom žrtvom, a ne političkim kompromisima. Miletić je zaključio kako ga zabrinjava način na koji se, prema njegovu mišljenju, danas govori o Domovinskom ratu na međunarodnoj pozornici te poručio da hrvatska javnost treba biti svjesna takvih poruka.