Milanović: Poklonili smo Ukrajini 35 tenkova, ništa praktički nismo dobili zauzvrat

Slovački predsjednik Peter Pellegrini stigao je u posjet Hrvatskoj, a na Pantovčaku ga je dočekao hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Tim povodom obojica su dali izjavu za medije. Na pitanje o članstvu Ukrajini u Europskoj uniji, predsjednik Milanović imao je opširno mišljenje.

"Europska unija, nažalost, godinama mrcvari neke, a za to postoji manjak volje kod nekih aktera, tako što im odugovlači pregovore. To su Crna Gora, Albanija... Pa, u tom smislu razgovarati o Ukrajini u EU-u jest legitimno, ali mogu primijetiti da je to zemlja čije teritorijalne perspektive nisu jasne. U ratu je i što se tiče općih uvjeta članstva, ne vidim da ih ispunjava. To su činjenice. Što će biti dalje, odlučit će EU. Iskreno, mislim da je ta vrsta obećanja licemjerna i neiskrena. Takav je odnos prema Ukrajini od prvog dana, još od 2013. Puno sam o tome govorio", kazao je Milanović pa nastavio o izdvajanjima za obranu:

"Mi smo praktički poklonili Ukrajini 35 tenkova, ništa praktički nismo dobili zauzvrat. Od Njemačke smo dobili mrvice. Sposobnosti, a ne postoci, to je bitno. Obratio sam se s američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, rekao sam mu to, bez ulizivanja, da bi trebalo držati cijene oružja dolje. Amerikanci, Nijemci, Francuzi i Britani su kao prodajni agenti vlastitih obrambenih industrija. A mi s druge strane smo kupci i kupujemo ludo skupu robu, kad je dobijemo. To su činjenice i kome se ne sviđaju, neka prestanu živjeti u svijetu fnatazije", javlja N1.

Slovačka se zbog premijera Roberta Fica često nalazi na udaru kritika zbog odnosa prema Rusiji, naziva ga se "ruskim čovjekom", ali Pellegrini naglašava da Slovačka samo želi mir. Svoj komentar na tu temu ponudio je i Milanović.

"Prije više desetljeća se raspao SSSR, koji je bio imperijalna tvorba, poput Rusije danas, ali i SAD-a. To govorim zato što je u tom razdoblju postojala nuklearna prijetnja i vrlo razrađeno se radilo na tome da se ona ukloni. Tome se pristupalo jako detaljno i kontinuirano, s pravom. Sve da se izbjegne nuklearni rat. To govorim jer se danas sve to rasturilo. Naravno, možemo i trebamo uprijeti prstom u Rusiju, ali s druge strane je jedna spektakularna generacija nesposobnih ljudi koja djeluje štetno. Nema nikakvih opravdanja da se ne razgovara. Čemu diplomacija služi, za dnevnice i plaće? Administracija Joea Bidena je samo jednom razgovarala s ruskom stranom. Dakle, nema nikakvog dijaloga", izjavio je Milanović pa nastavio:

"U takvom smo savezu i u njemu nemamo presudnu ulogu. Zato neke stvari treba navesti pravim imenom. Kad se nekoga nazove "ruskim čovjekom"... Što to znači? Poznam Fica 20 godina, bio je lider socijaldemokratske stranke. On ruski čovjek? Onda sam poznavao nekog drugog čovjeka. Ni po čemu to nije. Ali, da će se u kritičnoj situaciji ponašati na ovaj način, to sam mogao osjetiti. On nije ruski čovjek i to mi jako smeta. Što se tiče rata u Ukrajini, uvijek sam na strani slabijih. Ali, na strani Ukrajinaca, ne vlasti. To je velika i kompleksna zemlja, posebna zemlja, podijeljena... koju je trebalo tretirati na poseban način. Uskoro neće imati ljudi za mobilizaciju, to je očito. Nema ih ni Rusija, a da je Vladimir Putin pravi diktator, on bi mobilizirao sve koje želi. No, nije, on je nešto između. Ruska vojska je premala za ono što se govori da bi željela napraviti, a to je nekakav napad na Poljsku. Tko to želi vjerovati, neka vjeruje, ali s ovim kapacitetima, Rusi to ne mogu. S druge strane, mi kao Europa najavljujemo 800 milijardi eura za naoružavanje. Tih 800 milijardi eura ne postoji, trebat će ga štampati. Skeptičan sam zbog toga. Možda to pokrene industrije, možda pomogne, vidjet ćemo. Kažem, skeptičan sam"