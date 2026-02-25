Messi otkrio za čime najviše žali u karijeri: "Bio sam idiot"

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena priznao je da mu je najveće životno žaljenje to što kao dijete nije učio engleski jezik. Lionel Messi otvoreno je rekao da je imao priliku posvetiti se učenju, ali je u mladosti sve podredio nogometu.

Danas, dok nastupa za Inter Miami u Sjedinjenim Američkim Državama, osjeća posljedice te odluke, piše gol.hr.

Danas bi mu bilo lakše

Iako se može sporazumjeti, smatra da bi mu tečno znanje engleskog jezika znatno olakšalo svakodnevnu komunikaciju. Osvrćući se na propuštenu priliku, kroz šalu je rekao: “Bio sam idiot.”

Naglasio je kako mu je nogomet dao nevjerojatnu karijeru i globalnu prepoznatljivost, ali da obrazovanje i jezici imaju veliku vrijednost izvan terena. Upravo zato danas svojoj djeci posebno ističe važnost učenja i iskorištavanja prilika koje imaju.

Iako mu nedostatak znanja engleskog nije spriječio osvajanje brojnih trofeja i individualnih nagrada, priznanje pokazuje da i najveće zvijezde imaju osobne lekcije koje shvate tek kasnije u životu.