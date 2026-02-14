Mertojak se oprostio od Lige prvaka nastupom u četvrtfinalu

Plasman među osam najboljih u sezoni 2025/26 domet je kuglača Mertojaka u Ligi prvaka. Ostao je jednu stepenicu niže u odnosu na prošlu godinu i nastupa na Final Four u Morfeldenu (GER).

U kuglačkom sportu Liga prvaka počinje kvalifikacijama kroz Svjetski, Europa i NBC kup, na startu su 52 europske ekipe, a 16 najboljih ostvaruju pravo nastupa u 1/8 finala, među njima i Mertojak osvajanjem brončane medalje na Europa kupu.

Nakon velike pobjede u Splitu protiv ekipe iz Mađarske, Szegedi TE od 7:1, Mertojak je za protivnika u četvrtfinalu dobio drugog predstavnika Hrvatske, Zaprešić koji se pokazao kao nepremostiva zapreka za ulazak na Final Four.

U obje utakmice, Zaprešić trostruki uzastopni prvak Hrvatske a po svemu sudeći i ovogodišnji prvak, bio je bolji, pobjedom u Splitu i Zaprešiću sa po 6:2.

Pored Zaprešića u završnicu Lige prvaka, Final Four koji će se održati u Brčkom (BiH) 28/29.3.2026., očekivano su se plasirali pobjednik i finalist Svjetskog kupa Zalaegerszegi (HUN) i Zerbst (GER) te pobjednik Europa kupa, Raindorf (GER). U ženskoj konkurenciji Mlaka (CRO), Composites Neunkirchen (AUT), Victoria Bamberg (GER) i Tatabanyai SC (HUN).

Što se same utakmice tiče, u prvom bloku voditelj Mertojaka, Paško Dragičević, pokušao je sa Kovačem na Kujundžića, Dimitrovskim na Maneva te Mušom na Lepeja doći do barem dva poena koja bi Mertojak još držala u igri. Vidjeli smo odlične i gotovo izjednačene utakmice, domaćin je iskoristio prednost svoje kuglane i poveo sa 2:1.

Time je ukupni pobjednik za prolaz u polufinale bio već odlučen, pa u drugim bloku Totić nije ni ulazio u igru, umjesto njega priliku je dobio mladi Joško Krstulović Opara protiv iskusnog asa Bolanče, Pofuk na Zekića, dok je protivnik Matića bio Mance.

Bolanča je podsjetio na neke svoje stare dane sa magičnih 705 igrač utakmice, dok je mladi Joško, od milja zvani "gradonačelnik" pokupio sve simpatije sa osobnim rekordom od 601. Pofuk je donio drugi poen Mertojaku, konačno 6:2 (3939:3746) za Zaprešić.

Pojedinačni rezultati:

A.Kujundžić-A.Kovač 1:0(680:620,3:1)

M.Lepej-N.Muše 0:1(663:662, 1:3)

B.Manev-D.Dimitrovski 1:0(668:626,2.5:1.5)

M.Zekić-G.Pofuk 0:1(587:622,1:3)

L.Bolanča-J.Krstulović-Opara 1:0 (705:601,4:0)

M.Mance-M.Matić 1:0(635:615,3:1)

Odigrano je i 13. kolo prvenstva, Mertojak i Zaprešić su u unaprijed odigranim utakmicama uzeli po dva boda, Mertojak bolji u gostima u Bjelovaru, Zaprešić sa 7:1 kod kuće protiv Poličnika. Zadar sa pobjedom nad Velebitom drži korak sa Zaprešićem, oba po 22, Mertojak treći sa 18 bodova.