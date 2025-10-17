Mertojak izborio 1. kolo Lige prvaka i polufinale Europa kupa

Nakon polufinala Lige prvaka u Morfeldenu u Njemačkoj u ožujku evo Mertojaka u još jednom polufinalu međunarodnog natjecanja ove godine. Ovaj put u Osijeku na Europskom klupskom prvenstvu. Deveti put je Mertojak uzastopno ostvario nastup u završnici najvećih klupskih međunarodnih natjecanja (Svjetski, Europa, NBC kup i Liga prvaka). Veliki stakleni pehar WNBA-NBC ponovo dolazi u Split.

Posljednjeg dana kvalifikacija za Mertojak su otvorili Goran Pofuk (605) i Marinko Matić (595), čime su održali potreban prosjek od 600 i prije nastupa zadnjeg igrača Andreja Kovača, Mertojak je bio na čelu poretka sa 10 čunjeva više od aktualnog pobjednika Lige prvaka SKK Raindorf te 14 od slovačke SKK Trstena Starek.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kovač je sa 174 izvrsno ušao u meč i do zadnjih 30 kugli držao prednost, no u zadnjem setu igrač Trstene, Czongor Barany, koji je donedavno bio igrač Zadra, sa nizom devetki diže na 688, dok je Kovač ostao na izvrsnih 658. U zadnja dva hitca u igru ulazi šesnaest godišnja nada Mertojaka, Niko Dragičević i odmah ruši devetku. Ukupno je Mertojak srušio 3787 čunjeva.

Na kraju kvalifikacija SKK Trstena Starek prva (3807), Mertojak drugi, SKK Raindorf treći te Szeged TE četvrti. Pored njih u I. kolo Lige prvaka plasirali su se i KK Radlje (SLO) te SK FWT Composites Neunkurchen (AUT), kao šesti budući je SKK Raindorf branitelj pobjednika Lige prvaka.

U današnjem polufinalu Mertojak (CRO) protiv SKK Raindorf (GER) u 15,00 te SKK Trstena Starek (SVK) protiv Szeged TE (HUN) u 17,30 sati. U nedjelju su utakmice za treće mjesto i finale, a potom slijedi svečanost dodjele nagrada i zatvaranje XXXVI. European Cup-Club Teams 2025.

Zajamčena je "luda" atmosfera u Osijeku, stižu navijači Mertojaka iz Antitetra podržati svoje kuglače, sportaše-amatere koji unatoč uvjeta koji imaju trenirajući samo dva puta tjedno po sat vremena igraju ravnopravno protiv profesionalnih ekipa iz Europe i već dugi niz godina u kontinuitetu jedini iz Splita ostvaruju postolja na vrhunskim međunarodnim ekipnim natjecanjima.

Koliko je to psiho fizički zahtjevno dovoljan je podatak da igrači koji su nastupili zadnji dan kvalifikacija igraju tri dana uzastopno, treba biti "top" pripremljen za takve napore, cca 350 kila pređu preko ruku u 120 hitaca, isto toliko zaleta, izbačaja, povratka na startnu poziciju ukupno oko 3000 metara, sve u određenom vremenskom razdoblju i mentalnim naporom da se uz izbačaj postigne željeni učinak, pa je uistinu pravo sportsko čudo koje ostvaruju splitski kuglači svojim rezultatima na međunarodnim natjecanjima a što im je donijelo i četvrto mjesto na svjetskoj rang listi klubova.

Mertojak prvi put igra protiv SKK Raindorf, ekipe koja je u zadnjem polufinalu Lige prvaka u Morfeldenu pobjedila slavni Zerbst, koja u svom rosteru ima vrhunske profesionalne kuglače. Čak tri puta je Mertojak u finalima Europa i NBC kupa pobjeđivao njemačke klubove, tako da se i ovaj meč očekuje sa izuzetnom pažnjom među ljubiteljima kuglačkog sporta osobito u Njemačkoj, a zadnji dan kvalifikacija zabilježeno je preko pet tisuća pratitelja putem interneta.

Na kraju dodajmo da je Zadar ušao u polufinale NBC kupa dok Zaprešić kao peti sa tri čunja zaostatka nije ušao u polufinale Svjetskog kupa.

Kod žena su riječka Mlaka te Istra iz Poreča ostvarile polufinale Svjetskog i Europa kupa, čime se Hrvatska pored Njemačke dokazala kao jedna od svjetskih velesila kuglačkog sporta.