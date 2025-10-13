Mertojak briljira u Super ligi i kreće u europsku avanturu

Završeno je i 4. kolo Super lige Hrvatskog kuglačkog saveza. Dosad nepobijeđeni Zadar u gostima u Otočcu protiv Velebita bilježi prvi poraz s 2:6, Zaprešiću pobjeda u Zadru protiv Poličnika 7:1. Poštar je nakon dvije pobjede u nizu protiv Grmoščice u Zagrebu i Mertojaka, u Osijeku protiv istoimenog domaćina pretrpio težak poraz od 8:0, dok je Mertojak u unaprijed odigranoj utakmici protiv Bjelovara ubilježio pobjedu od 6:2, pa je sada s po 6 osvojenih bodova na vrhu čak pet klubova, Zaprešić, Mertojak, Velebit, Osijek i Zadar.

Ovaj tjedan rezerviran je za kvalifikacijske skupine za ulazak među 16 ekipa u prvo kolo Lige prvaka u ženskoj i muškoj konkurenciji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mertojak u Europskom (13)

Među 55 europskih klubova Zaprešić u Svjetskom (15), Mertojak u Europskom (13) i Zadar u NBC (27) kupu zacijelo će naći svoje mjesto među europskom elitom, potvrđujući još jednom da je Hrvatsko prvenstvo uz Njemačko, jedno od najjačih u Europi.

Mertojak koji je već bio dva puta pobjednik 2018. u Sarajevu i 2019. u Varaždinu te jednom u polufinalu natjecanja u Brčkom 2024., svoj prolaz tražit će na XXXVI. European Cup-Club Teams 2025. u Osijeku.

Protivnici Mertojaka za ulazak među pet prvoplasiranih koji će osigurati nastup u I. kolu LP su redom izvrsne europske ekipe koje su, kao i Mertojak bile drugoplasirane u svojim prvenstvima u sezoni 2024/25:

SK FWT Composites Neunkirchen (AUT), KK Rad Brčko (BiH), TJ Sokol Duchcov (CZE), KK PinPin (EST), Amitie Kaysersberg (FRA), SKK Raindorf (GER), Szegedi TE (HUN), KKA Kurtastsch (ITA), KK Pelister 1982 (MKD), KK Radlje (SLO), KK Crvena Zvezda (SRB) i SKK Trstena Starek (SVK).

Najzvučnije ime i najveći favorit je svakako predstavnik Njemačke

Najzvučnije ime i najveći favorit je svakako predstavnik Njemačke, SKK Reindorf, ovogodišnji pobjednik Lige prvaka. Cilj Mertojaka je pored plasmana u I. kolo LP ući u završnicu natjecanja među četiri prvoplasirane ekipe, što bi mu donijelo u kontinuitetu i deveti stakleni pehar Međunarodne kuglačke asocijacije (WNBA-NBC) od kad se 2017. pojavio na međunarodnoj kuglačkoj sceni.

U delegaciji Mertojaka su igrači Nikola Muše, Andrej Kovač, Ivan Totić, Dimitar Dimitrovski, Marinko Matić, Goran Pofuk, Marko Jeličić, Goran Žubrinić, Ljubomir Budić, Davor Zoković, Fran Kovač, Joško Krstulović Opara i Niko Dragičević, voditelj ekipe Paško Dragičević, fizioterapeut Darko Lozo, predsjednik i tajnik kluba, Mladen Vuković i Branko Bosanac.