Matko & Brane i Dražen Zečić dosegnuli milijun pregleda u duetu "Ne vjeruj, brate"

Duet “Ne vjeruj, brate”, koji su zajednički snimili Matko & Brane i Dražen Zečić, dosegnuo je čak milijun pregleda na YouTubeu samo četiri mjeseca nakon objave. Riječ je o još jednom velikom uspjehu dalmatinskih glazbenika čiji je emotivni pristup publici ponovno naišao na snažan odjek. Pjesma, koja govori o povjerenju, prijateljstvu i životnim razočaranjima, postala je jedan od najslušanijih domaćih dueta u posljednje vrijeme.

Suradnja dogovorena u deset minuta

Kako su otkrili u razgovoru za medije, pjesmu je napisao Brane, a čim su je preslušali, znali su da žele suradnju s Draženom Zečićem. “Poslali smo mu demo i za deset minuta stigao je odgovor: ‘Idemo!’”, prisjetio se Matko. Produkciju potpisuje Igor Ivanović, dok je spot režirala Lea Bartulica. Emotivni kadrovi, snimljeni na više dalmatinskih lokacija, dodatno su naglasili poruku pjesme koja je, kako kažu autori, “priča svakog čovjeka koji je barem jednom izgubio povjerenje”.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Milijun razloga za zahvalu publici

Činjenica da je pjesma u samo nekoliko mjeseci prikupila milijun pregleda dokaz je da publika prepoznaje iskrenu emociju i kvalitetnu glazbu. “Milijun razloga za hvala — to dugujemo svima koji su pjesmu slušali, dijelili i pjevali s nama”, poručuju Matko, Brane i Zečić. Dodaju kako ih posebno raduje što se pjesma svakodnevno dijeli na društvenim mrežama i što je pronašla put do mlađe publike, koja uz njihove hitove otkriva i duh mediteranske balade.

Proslava 30,5 godina karijere u Revelinu

Veliki uspjeh pjesme bit će ujedno i uvod u slavljenički koncert kojim će Matko & Brane obilježiti 30,5 godina zajedničke karijere. Koncert će se održati 8. studenoga 2025. godine u klubu Revelin u Dubrovniku. Publiku očekuje večer ispunjena poznatim hitovima, emotivnim trenucima i atmosferom po kojoj su Matko i Brane poznati već tri desetljeća.

Ulaznice su već u prodaji, a sve dodatne informacije o kupnji i rezervacijama stolova dostupne su putem službenih kanala kluba Revelin. Bit će to večer koja povezuje prošlost i sadašnjost, pjesmu i emociju, izvođače i njihovu vjernu publiku — upravo onako kako to mogu samo Matko i Brane.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Matko i Brane (@matkoibrane)