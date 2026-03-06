Matcha kao zdrava alternativa kavi? Stomatolozi upozoravaju na skriveni problem

Usred smo pravog matcha-pokreta. Japanski čaj, prepoznatljiv po jarko zelenoj boji, postao je omiljeni napitak milijuna ljudi diljem svijeta, bilo zbog zdravstvenih prednosti, bilo zbog estetske privlačnosti na društvenim mrežama. Kofein iz matche oslobađa se postupno, pružajući blaži i dugotrajniji nalet energije, a napitak se lako kombinira s raznim okusima, što ga čini idealnim dnevnim osvježenjem. Mnogi ga zato vide kao ozbiljnu konkurenciju kavi, prenosi Index.

No, kao i kod većine trendova, u pozadini se krije i druga strana priče. Stomatolozi su uočili pojavu koju u šali nazivaju "matcha usta" - dentalne probleme koje mogu pogoršati neke popularne verzije tog napitka.

Dr. Onkar Mudhar, stomatolog i kreator sadržaja posvećenog oralnom zdravlju, nedavno je postao viralan zbog svog upozorenja koje je opisao kao "zapravo prilično zabrinjavajuće".

Problem nije u matchi, nego u šećeru

Iako i sam voli matchu, dr. Mudhar naglašava da mnogi ljudi brkaju prednosti čistog zelenog čaja - poput smanjenja oksidativnog stresa i snižavanja krvnog tlaka - s verzijama koje se pripremaju u kafićima, a koje su često pune sirupa, zaslađenih mliječnih napitaka i krema. Upravo ti dodaci potiču razvoj karijesa.

"Višestruki slatki napici, bez obzira je li riječ o kavi, matchi ili bubble teau, povećat će broj napada šećera na vaše zube", upozorio je. Dodao je i da ni slamka nije idealna zaštita, jer napitak ipak može doći u dodir sa zubima, čak i kad toga niste svjesni.

Zavaravajuća percepcija "zdravog" napitka

Brojna istraživanja potvrđuju da čista matcha može pomoći u borbi protiv bakterija koje uzrokuju bolesti desni, smanjiti kiselost u usnoj šupljini i pridonijeti očuvanju zubne cakline, kao i smanjiti neugodan zadah. No, estetizirani pristup matchi - napitak kao statusni simbol i Instagram-prop - može poništiti sve te koristi.

"‘Zdravi’ napici stvaraju dojam da ne nose nikakav rizik", kaže dr. Mudhar, dodajući da su viralni matcha napici postali i društveni fenomen. "Biti viđen s matchom ili nekim drugim popularnim pićem na društvenim mrežama dio je njihove privlačnosti."

Tko je najviše ugrožen?

Posebno zabrinjava činjenica da mlađe generacije već imaju lošije dentalno zdravlje, uglavnom zbog nedostatka pristupa priuštivoj stomatološkoj skrbi. U kombinaciji s trendom slatkih napitaka, to stvara savršene uvjete za razvoj karijesa.

"Ako matchu pijete jednom tjedno, inače pijete dovoljno vode, uredno perete zube i koristite zubni konac, vjerojatno nećete imati problema", kaže on.

"No ako imate loše oralne navike, rijetko idete zubaru, ne koristite konac, perete zube jednom dnevno, jedete puno šećera i pijete više slatkih napitaka - uspješno ćete si stvoriti uvjete za više karijesa."

Kako smanjiti štetu?

Sve više ljudi zbog toga preispituje svoje navike. "Morao sam odustati. Shvatio sam da je pijem samo zbog šećera", napisao je jedan korisnik u reakciji na njegov viralni video. "To stalno govorim ljudima koji piju matchu, a oni se odmah počnu braniti", dodao je drugi. "Isto je i s kavom - nitko ne voli kavu, vole šećer i sirupe", zaključio je treći.

Dr. Mudhar predlaže jednostavan pristup:

Ako se ne možete odreći sirupa i pjene, birajte verzije bez šećera. I one imaju određene slabosti, jer se zaslađivači temelje na drugim spojevima, ali su ipak manji rizik od šećera. Ako ni to ne pomaže, ograničite unos.

"Popijte matchu jednom tjedno ili svaka dva tjedna. Pretvorite je u povremenu poslasticu, nakon vježbanja ili tijekom vikenda. Popijte je odjednom, bez dugotrajnog pijuckanja, i zatim isperite usta vodom kako biste neutralizirali učinak šećera."

Ponekad, čak i s dobrim stvarima, najvažnija je - mjera.