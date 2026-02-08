Masovna tučnjava u svetištu u Dalmaciji. Potuklo se 50 ljudi

U noći sa subote na nedjelju u Vrani kod Pakoštana, u svetištu sv. Nediljice, izbila je masovna tučnjava u kojoj je sudjelovalo pedesetak osoba. Prema riječima mještana koji su svjedočili događaju, incident se zbio oko 1:30. Iako je na teren izašlo više policijskih vozila, zadarska policija još nije objavila službene informacije o događaju, piše Slobodna Dalmacija.

Do tučnjave je, prema izjavama svjedoka, došlo na parkiralištu uz crkvu, i to nakon proslave maškara koja se održavala u šatoru podignutom u sklopu svetišta.

"Bilo je tu oko 50 punoljetnih osoba, svi pod utjecajem alkohola. Odjednom je izbila masovna tučnjava, letjele su šake, stolice, sve", ispričao je mještanin koji je želio ostati anoniman, a tvrdi da je osobno svjedočio događaju.

Svjedoci kažu da je šator u kojem je bila organizirana proslava teško oštećen, a inventar uništen. "Šator je polomljen, a klupe su porazbijane. To je bilo divljanje, a ne slavlje", kazao je.

Intervencija policije i zabrinutost

Prema riječima očevidaca, na mjesto događaja stigle su "jake policijske snage" s najmanje tri policijska vozila. O incidentu je obaviješten i župnik don Srećko Petrov, koji je, kako navode mještani, izrazio duboku zabrinutost zbog svega što se dogodilo.

Mještani zgroženi nasiljem u svetištu

Svetište sv. Nediljice u Vrani ima veliko zavjetno i povijesno značenje. Posvećeno je ranokršćanskoj mučenici, a njezin se blagdan tradicionalno slavi prve nedjelje u srpnju, kada u Vranu pristiže velik broj hodočasnika iz cijele Dalmacije.

Mještani su zgroženi činjenicom da se ovakav nasilni incident dogodio upravo na prostoru svetišta te pozivaju nadležne institucije da reagiraju. "Neka se zna što se dogodilo. Ovo se ne smije zataškati", poručuju.