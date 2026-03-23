Masovna tučnjava u BiH: Hrvati nacrtali mural posvećen Vukovaru, netko ga zalio crnom bojom

Više desetaka osoba, najvjerojatnije Hrvata i Bošnjaka, sukobilo se u nedjelju navečer u Stolcu, gradu na jugu Hercegovine, nakon što je protekle noći oštećen mural posvećen Vukovaru, dok je na drugoj lokaciji izvješena ratna bošnjačka zastava i ispisane druge poruke. Mural koji su u subotu oslikali hrvatski mladići na kružnom toku na ulazu u Stolac kao simbol sjećanja na Vukovar i hrvatske žrtve, poliven je tijekom protekle noći crnom bojom, što je izazvalo napetosti u gradu, navode lokalni portali.

Na drugom pak kružnom toku bošnjački mladići postavili su u nedjelju ratnu bošnjačku zastavu te su ispisali poruku: "Ovo biti neće zemlja dušmanska." Oko 18.30 sati sve je kulminiralo fizičkim obračunom više desetaka osoba. Policija je brzo uspostavila nadzor, a u pomoć lokalnoj policiji stigle su kolege iz Čapljine i Mostara.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije nisu mogli potvrditi medijske navode da je u sukobu bilo ozlijeđenih ili uhićenih osoba. U Stolcu su raspoređene brojne policijske ophodnje. Ovaj grad na jugu Hercegovine često je poprište međunacionalnih sukoba, piše Večernji list.