Marijana Puljak: "Ovako zamišljam komentatore koji se dive mom nosu"

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak osvrnula se na uvrede i komentare koje, kako navodi, svakodnevno prima na društvenim mrežama. Tim je povodom na Facebooku objavila fotografiju i poruku u kojoj se referira na izgled i sadržaj poruka koje joj pristižu.

"Ovako zamišljam komentatore koji mi svaki dan zatrpavaju zid po društvenim mrežama i dive se mom velikom nosu", napisala je Puljak uz objavu, aludirajući na dio komentara koji se, umjesto na njezin politički rad, fokusira na fizički izgled.

Objava je privukla pažnju pratitelja i ponovno otvorila pitanje razine komunikacije na društvenim mrežama, osobito kada su u pitanju javne osobe i političari.

