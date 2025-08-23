Marca i Moretto potvrđuju: Hajduk dovodi bivšeg španjolskog reprezentativca

"Hugo Guillamon potpisat će za Hajduk Split", objavio je na X-u talijanski novinar Matteo Moretto, koji se posljednjih godina istaknuo kao jedan od vodećih stručnjaka za transfere u španjolskom nogometu. Radi se o 25-godišnjem nogometašu Valencije koji prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura, a može igrati na poziciji stopera i zadnjeg veznog.

Prema istom izvoru, Guillamon je u rujnu 2022. vrijedio najviše u karijeri, čak 25 milijuna eura. Cijelu dosadašnju karijeru proveo je u Valenciji, od najmlađih kategorija pa sve do danas. Za prvu momčad sakupio je 146 nastupa u kojima je zabio pet golova i namjestio četiri. Sada je Marca otkrila detalje posla, piše Index.

Stiže besplatno

"Hugo Guillamón karijeru nastavlja u Hrvatskoj. Valencia je postigla dogovor o raskidu ugovora s veznjakom koji nije bio u planovima trenera Carlosa Corberána i koji je od početka priprema bio odvojen od prve momčadi. Nakon raskida s klubom s Mestalle, Guillamón je dogovorio suradnju s Hajdukom Split za naredne sezone. Njegovim odlaskom u Valenciji je od igrača koje je Corberán označio za izlaz ostao samo Sergi Canós", piše Marca i dodaje:

"Guillamón je u Valenciji proveo više od deset godina, od najmlađih kategorija do prve momčadi. Bio je i u kadru Španjolske za SP u vrijeme dok je nosio dres kluba s Mestalle. No, nakon Svjetskog prvenstva u Kataru njegov razvoj potpuno je zastao i klub ga je odlučio pustiti.

Ugovor mu je ionako istjecao u lipnju ove sezone, a odlazak je za Valenciju bio financijski bolan jer je raskid značio i isplatu velikog dijela preostale plaće. Igrač je imao bruto primanja blizu četiri milijuna eura za ovu sezonu, a značajan dio tog iznosa na kraju je pokrio klub.