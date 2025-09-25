Mama kćeri (12) oduzela mobitel. Šokiralo ju je ono što se kasnije dogodilo

Jedna je majka ostala zapanjena pozitivnom promjenom u ponašanju svoje kćeri nakon što joj je odlučila oduzeti sve elektroničke uređaje.

Svoju je priču podijelila na Redditu, gdje je objasnila kako je njezina 12-godišnja kći doživjela "očitu promjenu" u energiji i prioritetima s polaskom u više razrede osnovne škole. Djevojčica se počela povlačiti u sebe i gubiti interes za druženje s obitelji. Ipak, kako je i dalje uredno pisala zadaću, pjevala u zboru i imala stabilnu grupu prijateljica, majka isprva nije previše brinula, pripisujući promjene uobičajenom odrastanju, piše Index.

Šokantan razlog promjene

"Sve do prije nekoliko večeri, kada se druga mama pojavila na mojim vratima", napisala je. "Ukratko, puno se toksičnih stvari događalo među djecom, i to sve putem tih grupnih razgovora."

Objasnila je kako su njezina kći i prijateljice bile u stalnom kontaktu, dopisujući se i razgovarajući videopozivima cijeli dan. Njihova komunikacija, tvrdi majka, bila je nezdrava - bile su "vulgarne i nepristojne pod krinkom da su 'otkačene'". U nekim od razgovora djevojčice su ogovarale prijateljicu čija je majka došla na vrata, tvrdeći da ju "zlostavlja" jer se pokušava nositi s problematičnim ponašanjem svog djeteta. Neke su čak spominjale ponovnu prijavu te majke socijalnoj službi.

Drastična mjera - potpuni detoks

"Poludjela sam", priznala je. "Odmah sam joj oduzela uređaje. Kupila sam AirTag za njezin ruksak kako bih je mogla pronaći kad je pokupim iz škole. Jedini ekran koji smije koristiti je televizor u dnevnoj sobi."

Iako priznaje da mjera zvuči grubo, majka je objasnila da raniji pokušaji ograničavanja vremena pred ekranom nisu dali rezultate. Nadala se da će "potpuni detoks" zaustaviti negativno ponašanje njezine kćeri.

"I o, Bože, ni 24 sata kasnije imam potpuno drugačije dijete", oduševljeno je napisala. "Izašla je iz svoje sobe. Želi biti s nama! Druži se sa svojom mlađom sestrom i smije se s nama. Dosada je bila tako, tako dobra za nju. A mi smo tek na drugom danu."

Zaključila je kako se ono što je isprva smatrala teškom kaznom na kraju pokazalo kao nešto što je "podiglo" njezinu kćer i vratilo joj staru iskru.

Podrška na internetu

Njezina objava naišla je na veliku podršku drugih korisnika.

"Kao učiteljica u državi s novim zakonima o zabrani mobitela, mogu vam reći da to funkcionira. Imam učenike koji sudjeluju u razrednim raspravama, predaju radove. Fokusirani su. To je bila prekretnica u našem okrugu", podijelila je jedna komentatorica.

Javio se i drugi roditelj sa sličnim iskustvom: "Imali smo slične probleme s našom šestašicom. Mislila sam da je to samo dob i raspoloženje koje dolazi s tim godinama, ali smanjenje vremena pred ekranom čini je mnogo vedrijom i sretnijom. Ljutita je na nas zbog toga i kaže da ne vidi razliku u svom raspoloženju, ali njezinom tati i meni je to vrlo očito."