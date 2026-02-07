MALI TALIJANSKI GRAD U ŠOKU Kamiondžija pod istragom: "Lovio sam ljude u Sarajevu"

Talijanski mediji otkrili su identitet muškarca za kojeg se sumnja da je sudjelovao u lovu na ljude u Sarajevu, tzv. Sarajevo safariju. “Nitko vam neće ništa reći”, rekao je novinaru talijanske La Repubblice stariji gospodin koji je cijeli život proveo u rodnome San Vitu al Tagliamentu, gradiću na sjeveroistoku Italije. Naime, jedan od njegovih sumještana navodno je među Talijanima koji su pucali na bespomoćne civile u opkoljenom Sarajevu između 1992. i 1996. godine, i pod istragom je talijanskog tužiteljstva.

Mještani su u nevjerici reagirali na tu vijest, ali vrlo su brzo dokučili o kome se radi. “Vrlo je grub, poznajem ga godinama. Zatvorena je osoba, desničar, vrlo razdražljiv”, kazao je ipak novinaru gospodin koji je isprva odbio razgovor opisujući nekadašnjeg vozača kamiona (80) kojeg svi pamte po incidentu u lokalnom kafiću te sličnom ispadu zbog automobila parkiranog preblizu ulaznim vratima njegove kuće, piše Telegram.

Hvalio se ‘lovom na ljude’

Istraga se vodi zbog sumnje da su neki talijanski državljani plaćali kako bi tijekom opsade Sarajeva ubijali stanovnike grada s položaja koje su držali pripadnici vojske bosanskih Srba. Muškarac je pod istragom jer se navodno drugima hvalio da je tijekom opsade Sarajeva “lovio ljude” u tom gradu.

Bivši vozač kamiona poziv tužitelja je primio u srijedu, a karabinjeri su pretražili i njegovu kuću, pri čemu su pronašli sedam komada legalnog oružja odnosno dva pištolja, pušku i četiri sačmarice. Bit će saslušan 9. veljače.

Ranije su istražitelji utvrdili kako je talijanski kamiondžija tijekom rata u BiH nekoliko puta putovao na područje bivše Jugoslavije. Novinar La Repubblice pozvonio je i na njegova vrata, no supruga je putem portafona odlučno odgovorila da za medije ne želi ništa komentirati. Bivši kamiondžija je oženjen, ima djecu, a jedno dijete radi u državnoj upravi, navodi list. U slobodno vrijeme bavi se lovom i ribolovom, kao i većina mještana.

‘Žele me uvući u nešto veliko’

Do 1997. radio je kao vozač kamiona za tvrtku koja se bavi odlaganjem industrijskog otpada. “Nikada nije skrivao desničarske, fašističke stavove. Pomalo hvalisav, ali rezerviran u odnosu na druge šofere. Putovao je samo po Furlaniji, nije napuštao Italiju”, izjavili su vlasnici tvrtke, koji tvrde da nisu znali za njegova navodna vikend putovanja na Balkan.

Kažu da su ovih dana s njim razgovarali telefonski. “Došli su mi u kuću, žele me uvući u nešto veliko, ubit će me to”, navodno im je kazao, piše Telegram.

Gradonačelnik Alberto Bernava na dužnosti je od 2021. godine i svjestan je da ovaj slučaj može pridonijeti lošem imidžu grada. “Ako bi se pokazalo da je to istina, bit će to nepopravljiva šteta za nas. Poštujem istragu, ali duboko u sebi nadam se da to nije istina. Osjećam veliku nelagodu što se naš grad povezuje s ovakvim strašnim događajima. Pravda će učiniti svoje. Ako se dokaže da je istina, podnijet ćemo kaznenu prijavu”, rekao je.

Knjiga o vikend-snajperistima

Temelj za istragu milanskom tužiteljstvu bili su dokumenti koje su podnijeli odvjetnici Nicola Brigida i Guido Salvini te novinar i pisac Ezio Gavazzeni, koji je godinama istraživao ovaj slučaj.

U veljači će biti objavljena i Gavazzenijeva knjiga o mučnom slučaju pod nazivom “I cecchini del weekend” (“Vikend-snajperisti”). Ime kamiondžije milanskim istražiteljima otkrila je jedna žena iz gradića San Vito al Tagliamento, otkriva neovisni talijanski portal Antimafia Duemila.

Njegovo skorašnje saslušanje predstavlja napredak u istrazi, a u međuvremenu, milansko tužiteljstvo radi na identifikaciji drugih navodnih “snajperista”.