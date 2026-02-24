Mali rastom, ogroman humorom – Igor Drljo donosi večer smijeha u Štaciju! Draga publiko Splita i ljubitelji stand up komedije, pripremite se za novu dozu smijeha u Štaciji! Ovoga puta na pozornicu stiže “onaj mali Hercegovac s bradom” – energičan, duhovit i potpuno nepredvidiv – Igor Drljo.

Ako niste smislili što ćete za 8. mart, preduhitrite svoje ljepše polovice ili prijateljice i iznenadite ih malim, debelim Hercegovcem, s uvijenim brčićima. Žene će biti zahvalne i oduševljene. Vjerujte mi! Igor Drljo je najmanji Hercegovac. Veseli i uvijek nasmijani Mostarac koji je postao i pravi Hercegovac, jer se preselio u Zagreb. Rastao prvih par godina i naglo prestao, ali zato se nije prestao debljati.

Klasični zajeb prirode. Stand up-om se bavi od 2013. godine. Malo bure pozitivne energije. Ljudi su ljubomorni na njega zbog toga (ne zato što izgleda k'o bure, nego zbog energije). Autor satirične BiH emisije Monty Dayton Show, sudionik prve sezone Direktora Svemira (HR Taskmaster) i još mnogo toga, ali ne može se sada sjetiti. Vidljivi sindrom pudlice, laje na sve oko sebe i vidi sve u svojoj veličini.

Ako ga vidite možete ga pomaziti i ne bojte se, ne grize... Samo se igra. Ukratko, mali čovjek velikih mogućnosti i još većeg smisla za humor. Vidimo se 5.03. u CB Štacija! Cijena ulaznice: 10 eura Ulaznice dostupne na core-event.co i na šanku Štacija caffe bara.