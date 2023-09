Maja Šuput zabrinuta, a za sve krivi sebi bliskog čovjeka: ''Moj muž će se razvest od mene, ja sam rekla...''

''Red nosivnog, red potpuno nenosivnog, red čudnog, red televizijskog, red svega.. Svega će biti'', sve to odnosi se na stajlinge Maje Šuput koje je Marko za nju pripemio u novoj sezoni Supertalenta.

''Svake godine Marko Grubnić poludi sve više i više. Nekad sam imala kreacije koje su čak bile nosive i drugi put. Jer ja to sve nosim doma, to je moja garderoba. I sad zamislite koliko ja stvari imam doma. Al nekad mi je okej jer su te haljine prekrasne pa ih ja onda na nekoj svadbi obučem ili na odmoru.. E onda je svake godine on podizao ljestvicu dalje u kostimografiju'', priča Maja za IN Magazin.

Inspiraciju za neobične kreacije crpi svugdje oko sebe, a ponajviše od ljudi s kojima radi.

''Uvijek vidim profil osobe s kojom radim, uvijek su tu nekako studiozno posvetim projektu koji radim. Volim si sve složiti na komp ili papir. Nekako napravim si jedan plan', govori Marko.

A da mu ne manjka kreativnosti, dokazuje Majin ormar.

''Ja sam rekla danas kad mi je spakirao Marko stvari od ove sezone, ja sam rekla: pa di ću ja s tim? Ne ne, to sve spakiraj, trebat će nam to jednog dana. A moj muž će se razvest od mene, ja samo nosim doma gomilu i gomilu stvari. Di da ja to obučem? Možemo se jedino svi doć kod mene igrat Maje Šuput'', šali se Maja.

Njih su dvoje poslovni suradnici, ali i veliki prijatelji.

''Mogu si to dozvoliti jer je to Maja. Maja i ja radimo već ono 20 godina skoro zajedno, jako se dobro poznajemo. Ja jako dobro znam šta ona može iznijet tako da... Sve ovo što ćete vidjeti to je ona, to je šoubiz, to je Supertalent'', govori Marko Grubnić.

''Fakat je Marko nadigrao sam sebe ovu sezonu. Jako jako kul'', govori Maja.

Već u nedjelju očekujte puno perja, šljokicaa, neobičnih stajlinga i beskrajno mnogo zabave!