Maja Šuput progovorila o Šimi Elezu: "Zaista sam presretna. Vidi se na meni, to se ne može odglumiti"

U glamuroznom i bajkovitom ambijentu popularnoga zagrebačkog restorana Botanist, pjevačica Maja Šuput prošlog je vikenda proslavila ono što je u svijetu slavnih postala česta praksa, ali u Hrvatskoj gotovo nikad: u istoj večeri obilježila je svoj rođendan i proslavila razvod. Nazvala je to ‘Birthday & Divorce Party’ (zabava povodom proslave rođendana i razvoda, op. a.), i time ispisala novo poglavlje u svom životu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na pitanje veseli li se još uvijek poklonima te što je najviše može obradovati, u svom stilu odgovara: 'Koga briga za poklone!'

'Znam da se ljudi trude, ponekad je i pritisak pitanje što nekome pokloniti, baš kao što je i meni kada nekome idem na rođendan. Poklon je na kraju jedna lijepa gesta koju, naravno, cijenim, ali najveći mi je poklon to naše druženje, ta naša ljubav… - priznaje Maja koja je, iako je u ponedjeljak napunila 46 godina, zapravo prošlog vikenda slavila 45. rođendan.

'Kako prošle godine nisam imala slobodan dan za proslavu, ove sam ga odlučila uzeti godinu dana unaprijed i napravila sam ‘Birthday & Divorce Party’, točno je tako stajalo na pozivnici. Jer ove sam godine promijenila puno toga u životu i puno se toga okrenulo. Ovaj mi je rođendan bio važan jer sam željela proslaviti i podijeliti s ljudima neka nova poglavlja u svom životu. Koja su sjajna!', iskrena je.

Jedno od tih novih poglavlja svakako je i njezin bliski odnos sa Splićaninom Šimom Elezom, kojeg je javnost upoznala u showu RTL-a ‘Gospodin Savršeni’. Šime se osobito isticao među uzvanicima na rođendanu. Početkom srpnja s Majom je surađivao na spotu za pjesmu ‘Nisam ja za male stvari’, a njihova kemija pred kamerama odmah je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama. Od tada su viđeni zajedno u više navrata, a Šime se sve češće pojavljuje na događanjima iz njezina privatnog života. Otkako je započelo njihovo druženje, Maja djeluje sretno i ispunjeno, a njezin osmijeh govori više od riječi. Za Story je odgovorila ima li to veze s ljudima u njezinu životu, točnije sa Šimom.

'Zaista sam presretna. Da, kao što ste rekli, vidi se na meni. To se ne može odglumiti. Ispunjena sam i sretna, a naravno da su ljudi oko mene najbitnija stavka. Naravno, prvo dijete, zatim prijatelji i ljudi koji me okružuju. Naravno da je i Šime dio te priče', znakovito nam je potvrdila Maja, koja se prije pola godine razvela od Istrijana Nenada Tatarinova.

U svih šest godina braka djelovali su uistinu skladno, stoga nitko nije ni posumnjao na nevolje u raju. No početkom godine podnijeli su zahtjev za razvod, koji je službeno okončan 31. ožujka. Bez skandala, bez gorčine - upravo suprotno.

'Život nas ponekad odvede na različite puteve pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to ‘prošlo svršeno vrijeme’ te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza - više u stilu ‘hvala ti na svemu i sretno dalje’. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije - naše dijete, zbog kojeg zauvijek ostajemo tim', poručili su tada.

Takva emocionalna ravnoteža vidljiva je u svemu što radi, pa tako i u njezinu profesionalnom životu. Unatoč velikim osobnim promjenama, Maja ne posustaje, naprotiv, s energijom i entuzijazmom vraća se na male ekrane u ulozi članice žirija jednog od najgledanijih televizijskih formata Nove TV.

'Show ‘Supertalent’ počinje 28. rujna. Mislim da imamo najbolju sezonu, da ćemo i dalje biti najgledaniji show u Hrvata i radujem se gledanju prve emisije. Kao i svake ostale… A onda nam slijedi snimanje uživo polufinala, finala…', kaže Maja, čiji je život danas uistinu najbolja definicija krilatice ‘La vita è bella’.

Jer kad se jedna vrata zatvore, otvore se druga, ponekad još šira i svjetlija, piše Story.