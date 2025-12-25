Maja Šuput oduševila božićnim fotografijama s Bloomom: "To je sve što treba, ljubav i dom"

Pjevačica Maja Šuput i ove je blagdanske dane podijelila djelić obiteljske čarolije s brojnim pratiteljima. Na Instagramu je objavila seriju fotografija ispunjenih veseljem i toplinom, na kojima ona i njezin sin Bloom poziraju u matching božićnim pidžamama. U ambijentu bogato ukrašenog doma i uz veliko božićno drvce, prizori nalikuju pravoj blagdanskoj razglednici, a sve je dodatno upotpunila emotivnom porukom koja vjerno prenosi duh Božića.

"Badnjak jeeeeeee. Smijeh je glasniji, zagrljaji traju duže, a srce je nekako mirnije. U ovim malim trenucima, u iskrenom smijehu i bliskosti, shvatiš da je to sve što treba. Ljubav. Zajedništvo. Dom", poručila je Maja uz objavu koja je ganula njezine pratitelje te, očekivano, potaknula brojne pozitivne reakcije i čestitke.

