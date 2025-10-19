Maja Šuput je javno ovom Talijanu rekla da ga voli

U svom nastupu u showu Supertalent, talijanski pijanist i plesač Patrizio Ratto dokazao je da je riječ o pravom umjetniku koji spaja nespojivo - virtuozno sviranje i plesnu energiju koja oduzima dah.

''Želim ljude učiniti sretnima i iznenađenima'', rekao je prije nastupa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Patrizio je u uvodu dodao i kako je njegova ljubav prema glazbi započela vrlo rano.

''Počeo sam svirati klavir kada sam bio jako mlad. Imam dvije sestre i obje sviraju klavir. One su prve počele i onda sam ih slijedio. Naravno da sviram za sebe, ali isto i za druge ljude jer kada nastupam zaista želim ljude učiniti sretnima i iznenađenima. Također ih želim inspirirati''.

Kad se pojavio na pozornici i Maja ga je pitala za godine, nasmijao se i nadovezao pitanjem:

''Treba li vam moj kontakt mail, broj telefona?”

Publika i žiri su na to veselo reagirali, a Maja mu je duhovito uzvratila:

“Definitivno, jer kad budem u Rimu možda mi možeš pokazati okolo''.

Ovu simpatičnu razmjenu riječi Maja je nazvala slatkim razgovorom – ni ne sluteći da će nekoliko minuta kasnije Patrizio sve potpuno šokirati svojim nastupom.

Kada je završio nastup, publika je bila na nogama, a članovi žirija ostali su bez riječi, javlja Showbuzz.

Upravo je prva reagirala, vidno dirnuta onime što je vidjela i čula:

''Nikad nisam ovo rekla, nikad, a ovdje sam osam godina, ali po prvi put ću ovo reći – volim te!''.