Luka Nižetić nije mogao spregnuti suze: "Hvala ti za sve"

Luka Nižetić, poznati splitski pjevač i jedan od omiljenih glasova domaće glazbene scene, podijelio je s pratiteljima emotivan trenutak sa zagrebačkog koncerta legendarne kanadske glazbenice Alanis Morissette, održanog u ponedjeljak. U objavi na Instagramu Luka je vidno ganut – pjeva, plače i zahvaljuje svojoj glazbenoj ikoni.

– "Od 1995. najveća inspiracija. Hvala @alanis za SVE!" – napisao je Luka uz video s koncerta u kojem u glas pjeva hitove poput Ironic, Hand in my Pocket, Uninvited i Thank U.

Brojni pratitelji i kolege iz svijeta glazbe ostavili su poruke podrške, ali i vlastitih emocija vezanih uz Alanisine pjesme.



– "A rekla sam ti! Ali, znao si... ❤️ Kako je moćna, i nakon toliko godina... I djece, i života i svega! Ma... Nemaš kaj, nakloniš se i ideš dalje!"

Luka u glazbenom zamahu

Nižetić je posljednjih mjeseci iznimno aktivan na glazbenom i medijskom planu. Njegova pjesma "Kalamari, ćevapi, kajmak, sushi" postala je jedan od radijskih hitova ljeta, a nastupi diljem obale redovito su rasprodani. Ljetna turneja vodi ga po brojnim gradovima Jadrana – od Šibenika i Trogira do Dubrovnika – gdje okuplja publiku svih generacija.

Osim glazbe, Luka se nedavno istaknuo i svojim kulinarskim talentom – sudjelovao je u nekoliko humanitarnih gastro evenata te je i dalje vrlo aktivan u promicanju zdravog života, što često dijeli i na svojim društvenim mrežama.

Emotivna strana glazbe

Njegova emotivna reakcija na koncertu Alanis Morissette nije iznenađenje za one koji ga prate – Luka često ističe koliko mu glazba znači i koliko ju doživljava osobno. Alanis, koja je s albumom Jagged Little Pill obilježila devedesete, za Luku predstavlja više od glazbene ikone – ona je, kako kaže, oblikovala njegov glazbeni senzibilitet.

– "Njezin glas, stav, tekstovi... to je ono što me nosilo kroz tinejdžerske godine. I dan-danas se u tim pjesmama pronalazim," izjavio je ranije u jednom intervjuu.

Emotivni Luka Nižetić pokazao je da glazba, kada je iskrena i duboko proživljena, ne poznaje granice, godine ni jezike – samo srce.