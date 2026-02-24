Luka (11) je najmlađi svinjogojac u Hrvatskoj. Planira proširiti farmu

Luka Demo iz Raštana Donjih ima jedanaest godina, ide u peti razred i najmlađi je svinjogojac u Hrvatskoj. Zajedno s prinovama danas ima ukupno 70 svinja.

- Sinoć mi se jedna okotila, zove se Gricka, okotila je šest komada i jako su mirne. Imam 27 odojaka. Vole me i kada dođem, uvijek su sretne i trče za mnom, rekao je Luka.

Svaku svinju prepoznaje i razlikuje po imenu.

- Ja ih razlikujem, ovo je Maći, onaj je Kamatar, ona je Linda, tamo je Gricka, imam jednu Crnkinju, dodao je.

Posla na farmi ne nedostaje, no Luka kaže da na selu nema toga što ne zna raditi.

- Posijao sam tri hektara žita, imam pašnjake za ovce i za prasad i sadim kupus kako bih ih tako hranio, rekao je.

U svinjogojstvo je krenuo prije dvije godine, novcem koji je dobio za prvu pričest kupio je prve tri svinje.

- Te tri sam pripitomio, potom su se dvije krmače okotile. Kada su se one okotile, nastavio sam dalje i sada imam šest krmača, a plan mi je doći do 30 krmača, poručio je.

Kada je vidio koliko je Luka predan svojoj ideji, otac mu je uredio farmu kilometar od obiteljske kuće.

- Bilo minus deset ili plus 40, Luka je u svinjcu i ne odustaje, rekao je njegov otac Ante Demo.

Dodao je kako je ponosan na sina te da mu cijela obitelj i prijatelji pomažu.

- Ponosan sam na njega. Što on više želi, to mu više pomažemo – sestra, mlađi brat, baka, prijatelji. Kada Luka nazove, bilo u podne ili u ponoć, svi su spremni za njega, istaknuo je.

Toliko ih je dirnula ljubav ovog dječaka i domaćih životinja, piše HRT.