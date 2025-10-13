Loše vijesti za Vatrene

Njemačka nogometna reprezentacija pobijedila je Sjevernu Irsku u 8. kolu skupine A kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku 2026. godine. Gol za pobjedu Njemačke zabio je Nick Woltemade u 31. minuti utakmice. Njemačka je ovom pobjedom ostala na prvom mjestu skupine s devet bodova u četiri utakmice.

Nijemci su bolje otvorili susret i od početka tražili gol kojim bi došli u vodstvo, a to im je uspjelo nakon pola sata igre. Udarac iz kuta s desne strane izveo je David Raum, lopta je išla u peterac, a najbolje se snašao napadač Newcastlea koji je glavom zabio za 1:0, piše Index.

🔝 Top 12 in FIFA ranking (as of 12 Oct): 1⃣ 🇪🇸 1879

2⃣ 🇫🇷 1872.39

3⃣ 🇦🇷 1872.06

4⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1823

5⃣ 🇵🇹 1784

6⃣ 🇧🇷 1765

7⃣ 🇳🇱 1760 (➕4.5)

8⃣ 🇧🇪 1732

9⃣ 🇮🇹 1712

1⃣0⃣ 🇭🇷 1710 (➕0.8)

1⃣1⃣ 🇩🇪 1707.90

1⃣2⃣ 🇲🇦 1707.84 ▪️🇭🇷 added very little pts by beating 🇬🇮 and will drop out of Top 10… — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2025

Loše vijesti za Hrvatsku

Pobjeda Njemačke donijela je loše vijesti za Hrvatsku. Podsjetimo, Hrvatska je remijem s Češkom ispala s pozicije da postane nositelj na SP-u. Nositelji skupina bit će devet najboljih reprezentacija svijeta po FIFA-inu rangiranju i domaćini SAD, Kanada i Meksiko.

Stranica Football Meets Data objavila je da je Hrvatska nakon utakmice s Češkom pala na deseto mjesto FIFA-ina rangiranja. Nakon pobjede nad Gibraltarom, Hrvatska se vratila na deveto mjesto, ali ju je Njemačka prestigla nakon pobjede protiv Sjeverne Irske. Hrvatska bi trebala biti bar na devetom mjestu da bi izbjegla ulazak u skupinu s najboljim svjetskim reprezentacijama poput Argentine, Španjolske i Engleske.

Hrvatsku je uz Njemačku ranije pretekla Italija, a može je prestići i Maroko, koji je na 11. mjestu. Bodovanje je utemeljeno na Elo modelu, koji u obzir uzima snagu protivničkih reprezentacija pa ne postoji fiksan broj bodova koji se dobije za pobjedu, donosi Index.

Reprezentacije će biti podijeljene u 12 skupina po četiri

Na Svjetskom prvenstvu, koje će se igrati od 11. lipnja do 19. srpnja, igrat će 48 reprezentacija u 104 utakmice. Reprezentacije će biti podijeljene u 12 skupina po četiri. U drugi krug proći će 32 reprezentacije te onda igrati šesnaestinu finala i dalje nokaut fazu. SAD, Meksiko i Kanada automatski će biti nositelji u svojim skupinama.