Lisica stradala na brzoj cesti kod Trogira: "Nitko nije došao, umrla je u mukama"

Na brzoj cesti kraj Trogira sinoć oko 19 sati udarena je lisica, a unatoč pozivima nadležnim službama, pomoć – tvrdi čitateljica – nije stigla.

Kako je čitateljica ispričala za Dalmaciju Danas, nakon naleta na životinju odmah su obaviještene službe. "Nadležne službe su obavještene (112 i dežurna veterinarska stanica)", navela je.

"Ne postoji služba koja bi reagirala u ovakvim situacijama"

No, prema njezinim riječima, nitko se nije pojavio na mjestu događaja. "Ali nitko nije došao da pomogne jadnoj životinji", kaže čitateljica. Lisica je, dodaje, na cesti bila teško ozlijeđena te je uginula otprilike sat vremena nakon nesreće. "Umrla je u mukama na cesti sat vremena kasnije", tvrdi čitateljica.

U svom obraćanju upozorila je i na širi problem koji, kako kaže, sve češće dovodi divlje životinje u urbane sredine. "Nakon što su im uništena prirodna staništa pa su se prisiljene spuštat u grad u potrazi za hranom", navodi, ističući da, prema njezinu iskustvu, "ne postoji služba koja bi reagirala u ovakvim situacijama."