Lile otkrila koliko ima nekretnina: 'Kad se želim počastiti, kupim sama sebi auto ili stan'

Lidija Bačić (40) kaže kako je 2026. za nju počela odlično jer ima puno energije, ali i planova, angažmana i putovanja u planu. Cilj joj je uzeti sve što joj život pruža pa će zato snimati više pjesama jer vidi da to publika od nje traži. Otkrila je kako izgledaju njezini dani kada ima koncerte po cijeloj Hrvatskoj.

'Putovanje je problem, nekada idemo na destinacije gdje se ne može putovati avionom, pa se zareda nekoliko koncerata u nekoliko dana, ali zezamo se, dobri ljudi su oko mene. Znamo se zabaviti i uživati pa onda to nije posao nego uživanje. Odmaram se uvijek, pjevam dva sata na nastupima, između imam vrijeme za odmor i znam se odmarati. Ja sam kraljica odmaranja. Nikad nisam bez motivacije jer ima toliko toga što želim napraviti, motivacija za disanje punim plućima kroz život', ispričala je za Net.hr.

S obzirom na to da jako puno i naporno radi, istaknula je i čime sebe voli počastiti.

'Kada se želim počastiti kupim sama sebi auto ili stan. Tako sam si evo kupila pet nekretnina', kaže. Na ljubavnom planu nije se još ništa promijenilo - omiljena Lille i dalje čeka pravog muškarca. Ispričala je čime je muškarac može osvojiti na prvu, ali isto tako i odbiti, kao i karakteristike koje bi morao imati njezin odabranik.

'Na prvu me osvoji gard pravog muškarca, to nisu samo djela, takvi zrače. Na prvu me odbije ako je muškarac bahat bez osnove. Tri karakteristike? Hrabrost, seksepil i stav. Ima, ima pravih muškaraca, ali su krivi nametljiviji pa su i vidljiviji', zaključila je, piše Story.