LIJEPA VIJEST ZA UMIROVLJENIKE U ovome gradu božićnicu dobivaju svi!

Do Božića je ostalo još nešto više od mjesec i pol dana, a Grad Omiš za umirovljenike ima lijepe vijesti.

Na božićnice mogu računati svi omiški umirovljenici, bilo da primaju starosnu, prijevremenu starosnu, invalidsku, privremenu invalidsku ili obiteljsku mirovinu, kao i oni s inozemnom mirovinom.

Božićnicu od 95 eura dobit će umirovljenici s mjesečnom mirovinom do 140 eura, oni čija mirovina iznosi od 140 do 270 eura dobivaju 60 eura, a oni s mirovinom od 270 do 400 eura, božićnicu od 40 eura.

Javni poziv za dodjelu božićnica otvoren je do 30. studenoga, a zahtjevi za božićnice podnose se na pisarnicu Grada Omiša osobno ili putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: grad@omis.hr

Umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Omiša, koji primaju različite vrste mirovina, odnosno starosnu, prijevremenu starosnu, invalidsku, privremenu invalidsku ili obiteljsku mirovinu, te onima koji su ostvarili mirovinu radeći u inozemstvu, dodjeljuju se jednokratne novčane naknade.