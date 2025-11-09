Liječnici upozoravaju na naviku koja uništava srce i kosti

Priznajmo, čaša gaziranog pića mnogima je postala dio svakodnevice. No upravo tom navikom u organizam unosite štetne tvari koje dugoročno mogu ozbiljno narušiti vaše zdravlje. Naravno, to ne znači da gazirana pića morate potpuno izbaciti iz života, ali svakako nije preporučljivo konzumirati ih redovito, prenosi N1.

Utjecaj na gustoću kostiju

Istraživanja Sveučilišta Harvard pokazala su da fosforna kiselina, koja gaziranim pićima daje onaj karakterističan osjećaj "mjehurića", znatno smanjuje gustoću kostiju. Dugoročno to može dovesti do osteoporoze i drugih problema sa kostima.

Utjecaj na srce

Kardiolozi upozoravaju da velike količine šećera (ili umjetnih sladila) u gaziranim pićima uzrokuju nagli porast razine šećera u krvi, zbog čega gušterača mora raditi ubrzano. Dugotrajne oscilacije inzulina dovode do inzulinske rezistencije, dijabetesa i – što je najopasnije – do nakupljanja masnoće oko srca i unutarnjih organa. To povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Gazirana pića postala su jedna od najraširenijih navika suvremenog čovjeka – ponajprije zato što su lako dostupna i društveno prihvaćena. No, vaše zdravlje je ono koje plaća cijenu.

Što možete učiniti?

Gazirana pića zamijenite običnom, hladnom vodom. Ako vam je to previše monotono, dodajte nekoliko kriški limuna, naranče ili svježe krastavce.

Zaboravite na "zero" opcije – iako povremeno nisu štetne, voda je i dalje najbolji izbor za svakodnevnu konzumaciju.

Gazirana pića trebala bi biti samo povremeni užitak, a u svakodnevicu uvrstite više obične vode. Vaše će vam tijelo biti zahvalno.