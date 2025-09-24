Liječnici upozoravaju da ova "normalna" bol može biti znak problema s bubrezima

Iako su maleni, bubrezi imaju ključnu ulogu u održavanju zdravlja. Filtriraju otpadne tvari, uravnotežuju tekućine u tijelu i pomažu u regulaciji krvnog tlaka. Kada im funkcija oslabi, toksini se brzo nakupljaju, upozorava liječnica obiteljske medicine dr. Uma Darji za magazin Parade. Problemi se često razvijaju bez očitih znakova, ali tijelo može slati suptilna upozorenja koja ne treba zanemariti.

Jedan od najčešćih signala je bol u donjem dijelu leđa, koju mnogi pogrešno smatraju posljedicom napetih mišića ili lošeg držanja. „Bubrezi se nalaze odmah ispod rebara pa se tegobe mogu osjetiti kao bol u tom području“, objašnjava dr. Raj Dasgupta. Liječnica dr. Natasha Bhuyan dodaje da ignoriranje takve boli može pogoršati stanje, zbog čega je savjetovanje s liječnikom nužno.

Kada potražiti pomoć

Bol povezana s bubrezima obično se osjeća dublje, a promjena položaja tijela ne donosi olakšanje. „Bubrežni kamenci izazivaju naglu, oštru bol, dok infekcija može uzrokovati tupu bol u donjem dijelu leđa, često praćenu povišenom temperaturom“, ističe dr. Bhuyan.

Na nelagodu mogu utjecati i kronične bolesti poput dijabetesa, povišenog tlaka ili policistične bolesti bubrega, dodaje dr. Dasgupta.

Stručnjaci upozoravaju i na dodatne znakove: mučninu, povraćanje, povišenu temperaturu, peckanje pri mokrenju, krv u urinu te oticanje nogu, gležnjeva ili stopala. „Ako se bol u leđima javlja zajedno s promjenama mokrenja, temperaturom ili krvlju u mokraći, ne treba odgađati pregled“, savjetuje dr. Darji. Dr. Daniel Kim naglašava da je rano otkrivanje presudno jer bolest bubrega dugo može napredovati bez ikakvih simptoma.