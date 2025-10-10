Liječnici kažu da ova namirnica uspješno skraćuje prehladu

Čim osjetimo i najmanji svrbež u nosu ili curenje nosa, obično nas uhvati panika — osobito u sezoni prehlada, gripe, covida ili respiratornih virusa. Ipak, odlazak u kuhinju može biti pravo rješenje, jer određene namirnice imaju prirodna svojstva koja pomažu organizmu da se izbori s virusima i ojača imunitet.

„Prehrana nije samo brojanje kalorija“, objašnjava Michelle D. Reiger, klinička nutricionistica i direktorica odjela za kliničku prehranu u Berry Street centru.

„Hrana ne može zamijeniti lijekove, ali može biti snažan saveznik tijelu kada je pod stresom, primjerice tijekom prehlade. Pametnim izborima možemo smanjiti rizik od bolesti i pomoći tijelu da se brže oporavi.“

Stručnjaci za prehranu otkrivaju jednu namirnicu koja može skratiti trajanje prehlade zahvaljujući brojnim korisnim svojstvima.

„Citrusno voće podržava imunološki sustav na više načina“, objašnjava dijetetičarka Michelle Rautenstein, specijalistica za prehranu srca s portala EntirelyNourished.com.

Voće poput grejpa, limuna i naranči sadrži vitamin C, flavonoide i veliku količinu vode – kombinaciju koja pomaže organizmu da brže preboli prehladu i povrati snagu, prenosi N1.

Citrusi su prepuni vitamina C

Najpoznatija prednost citrusnog voća svakako je visok sadržaj vitamina C, koji je topiv u vodi i djeluje kao snažan antioksidans.

„Vitamin C pomaže bijelim krvnim stanicama da funkcioniraju bolje i učinkovitije se bore protiv infekcija“, objašnjava dr. Chris Moore, stručnjak za fitness i prehranu s portala Garage Gym Reviews.

Reiger dodaje da vitamin C smanjuje oksidativni stres i pomaže u održavanju zdrave kože i sluznice, koje su, kako kaže, prva linija obrane od patogena.

Važno je naglasiti: vitamin C ne može spriječiti prehladu niti je „izliječiti“ ako je već imate.

Ipak, unos dovoljne količine pomaže tijelu da se brže izbori sa simptomima i ojača imunološki odgovor.

„Vitamin C ne liječi izravno prehladu, ali može skratiti njezino trajanje i ublažiti simptome“, objašnjava Lena Baković, dijetetičarka s platforme Live It Up.