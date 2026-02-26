Licitacije podivljale: Jedan Hajdukov dres prodan za 3920 eura

Hajduk je ove sezone pokrenuo službenu aukcijsku platformu na kojoj navijači mogu licitirati za autentične predmete korištene na utakmicama.

U prvoj fazi dostupni su dresovi i lopte, a iz kluba najavljuju da bi se uskoro u ponudi mogli naći i drugi atraktivni artikli. Svi predmeti dolaze s jamstvom autentičnosti te su potpisani od strane igrača, što im dodatno povećava kolekcionarsku vrijednost.

Već prve aukcije pokazale su velik interes navijača. Dres Marka Livaje s natpisom “115. rođendan” prodan je za 3920 eura, dok je lopta kojom je postigao pogodak protiv Rijeke dosegnula 2080 eura. Dres Rokasa Pukštasa s utakmice protiv Slaven Belupa prodan je za 1190 eura, piše Tportal.

Ideja o pokretanju platforme potekla je od navijača i kolekcionara koji su godinama iskazivali interes za kupnju originalnih, utakmicom korištenih predmeta, a klub je taj interes odlučio organizirati kroz službeni sustav.

Aukcije imaju i humanitarnu komponentu - 15 posto ukupne zarade od svake prodaje Hajduk će usmjeriti u dobrotvorne svrhe putem kanala “Bilo srce”, s kojim klub već dulje surađuje.