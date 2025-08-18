Legenda Hajduka: "Kukali smo dvije godine, sad je vrijeme da idemo po titulu"

Nogometaši Hajduka pobijedili su Slaven Belupo 3:0 na Poljudu u posljednjoj utakmici trećeg kola SuperSport HNL-a. Splićani su do trijumfa stigli u drugom poluvremenu zahvaljujući dvama golovima Abdoulieja Sanyanga Bambe i jednim golom Rokasa Pukštasa.

Hajduk je produljio niz i sada ima tri uzastopne prvenstvene pobjede. Tim se učinkom izjednačio s vodećim Dinamom, koji također ima devet bodova, ali i bolju gol-razliku. Utakmicu je obilježio maestralni Bamba koji je u samo pola sata igre izludio igrače Slavena trkom i driblinzima, a oba svoja gola zabio je glavom.

Krilni napadač iz Gambije je u sjajnoj formi ove sezone, zabio je tri i namjestio dva gola u prvih pet nastupa. Svojim nastupom oduševio je i mladi Amerikanac Pukštas kojem se nekoć predviđalo da će postati jedan od najvećih izlaznih transfera u povijesti, ali je kod Gattusa pao u drugi plan.

Nakon utakmice, hajdukovci su krenuli prema sjevernoj tribini, a tamo su ih dočekale uvrede Torcide koja ih je otjerala i gađala bakljama. Također, Torcida je u znak protesta zbog ispadanja iz Europe na početku utakmice bila tiha, uz povremene detonacije topovskih udara.

O svemu ovome Index je razgovarao sa Stankom Bubalom, živućom legendom Hajduka. "Ronaldo iz Turčinovića" u Hajduku je proveo samo jednu sezonu 2000/01., ali je osvojio srca navijača uz 21 gol kojima je dao veliki obol osvajanju titule.

Kako komentirate pobjedu Hajduka?

Najbitnija su nova tri boda u prvenstvu. Hajduk se nakon teškog poraza u Albaniji vratio prvenstvu gdje sada treba i može uložiti sve snage. Dvije godine smo očekivali titulu, i ja sam sam je najavljivao, ali sada je zaista sazrelo vrijeme za titulu.

Navijači zaslužuju da im se ispuni taj san i Hajduk ima potrebnu kvalitetu. Vodi nas novi trener i očekujem da se Hajduk nastavlja postavljati napadački pod njegovim vodstvom jer Hajduk tako jednostavno mora igrati protiv domaće konkurencije.

Bamba je za sada najveće otkriće nove sezone. Kako vidite njegove igre?

Bamba je točno onakav igrač kakvog navijači Hajduka uvijek priželjkuju. Atraktivan je, dribla, stvara višak, ističe se potezima i golovima. To je pravi ljubimac publike, ja to znam jer navijači Hajduka dan-danas ne zaboravljaju moje finte i golove iako sam u klubu bio samo jednu sezonu.

Drago mi je da je Bamba u formi jer nam treba takvih igrača, još kad se priključe oni koji trenutno traže pravu formu očekujem Hajduk na vrhu hrvatskog nogometa, gdje mu je i mjesto.

Pukštas je također oduševio. Koliko je bitno da Hajduk "spasi" karijere njega i Nike Sigura nakon prošlosezonske stagnacije?

Njih sigurno treba baciti u vatru i mislim da će Garica upravo to i učiniti, to su dva momka koji zaslužuju priliku. Bez igre ne može biti ni dobre prodaje. Mladi su i nekada će biti oscilacija u formi, to je sastavni dio igračkog razvoja.

Nadam se da će i Pukštas i Sigur imati više minuta ove sezone i da će doprinijeti dobrom Hajduku. Neki navijači će biti nezadovoljni poslije jedne loše utakmice, ali takvim mladim igračima se mora dati prilika.

Kako komentirate nezadovoljstvo navijača i gađanje igrača bakljama?

Ja sam protiv svakog bacanja baklji, ta situacija je najgora za Hajduk koji će morat platit kaznu, troše se tolike kazne zbog baklji, bolje je da taj novac ode u humanitarne svrhe. Normalno je da su navijači razočarani zbog Europe, ali ovo su ružne scene.

Najgore je što se njima samima zbog ovakvog ponašanja može desiti da ne mogu ići na utakmice i da ne mogu gledati Hajduk. Nogomet se igra zbog publike i kad je dobro svi ti plješću, a kad je loše gledamo ovakve scene. Ponavljam, razumijem nezadovoljstvo, ali ovakvog ponašanja se treba kloniti.

Plašim se topovskih udara i nije mi jasno kako to unose na stadion. Žalim što Hajduk nije otišao dalje u Europi, ali sve što sada možemo napraviti je okrenuti se prvenstvu i to je to, nema vajde od kukanja. Kukali smo dvije godine za titule i nije došla. Treba se okrenuti naprijed, dati sve od sebe i siguran sam da će prvenstvo biti napeto.

Garcia je više puta spominjao da mu treba šestica. Vidite li potencijalna pojačanja za Hajduk tog tipa u Hrvatskoj ili možda kod Vas u BiH?

To je teško reći. Drugačije se igra u Hajduku nego u Osijeku ili Varaždinu, bez da ikoga podcjenjujem. Ja to znam jer sam zabijao golove za Hajduk i Osijek, pritisak u Hajduku je neusporedivo veći. Mislim da Hajduk jednog takvog veznjaka mora tražiti prvenstveno u svojoj školi.

Može li Sigur popuniti tu ulogu?

Vidjet ćemo. Kvalitetu ima, ali pritisak i očekivanja su velika. Vidjeli smo to po izgubljenim utakmicama prošle sezone u kojima se Hajduk mogao odvojiti na vrhu.

Spomenuli ste da igrače treba tražiti u Hajdukovoj školi, ali može li se tu naći rješenje za poziciju poput stoperske? Sam Garcia je rekao da je Ron Raci "zelen", a osim Zvonimira Šarlije u kadru nema iskusnih stopera. Treba li na toj poziciji još jedan iskusan igrač?

Treba, nemam ništa protiv Racija, ali igrati u Prištini je također puno lakše nego igrati u Splitu i na tako osjetljivoj poziciji trebaju iskusni igrači koji će biti primjer nadolazećim mladim nadama. U Hajduku si stalno "na oku" i to nije baš lako kada igraš kao stoper. Nadam se da će Hajduk naći dobrog stopera, konsolidirati obranu i svom snagom napasti prvenstvo i Kup.

Kako komentirate ostavljanje Livaje na klupi?

Trener je taj koji odlučuje. Livaja je fenomen koji je vukao Hajduk svih ovih godina. Naravno da i kod njega nekada dođe do pada forme. Siguran sam da će Livaja biti strpljiv i da će davati sve od sebe i kada ulazi s klupe. To je u suštini samo do Livaje, a ne do Garcije, ako Livaja bude na razini za koju je sposoban startat će skoro svaku utakmicu.