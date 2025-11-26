Kultni splitski kafić danas će se prisjetiti prerano preminulog gitarista i autora

HGU Split Music Club i Music bar Versi večeras pozivaju sve ljubitelje dobre glazbe na novo, posebno izdanje ciklusa “Memories”, u kojem će se prisjetiti prerano preminulog kolege i prijatelja, vrhunskog splitskog gitarista i autora Mladena Maguda.

Magud je iza sebe ostavio dubok i trajan trag na hrvatskoj glazbenoj sceni. Tijekom bogate karijere surađivao je s najvećim imenima domaće glazbe – Oliverom Dragojevićem, Doris Dragović, Gibonnijem, Giulianom, Meri Cetinić, Harijem Rončevićem i mnogim drugima – a posebno je ostao upamćen kao aranžer i gitarist grupe Dalmatino, gdje je njegov prepoznatljivi zvuk obilježio niz uspješnica.

Nakon glazbenih večeri posvećenih Damiru Mihanoviću Ćubiju i Remiju Kazinotiju, ciklus HGU Split Memories ponovno okuplja kolege glazbenike koji će, kroz glazbu i sjećanja, odati počast čovjeku koji je bio omiljen u društvu, uvijek spreman na šalu, ali prije svega – umjetniku čiji je talent utkán u pjesme koje svakodnevno slušamo i pjevamo.

Srijeda, 26. studenoga

Početak u 21 sat

Music bar Versi

Ulaz je otvoren za sve koji žele biti dio ove lijepe glazbene priče i zajedno se prisjetiti Mladena Maguda – čovjeka čiji će zvuci gitare zauvijek ostati dio naše glazbene memorije.