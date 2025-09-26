KUDŽ Filip Dević stigao u Chicago: Hrvatska pjesma i ples u "vjetrovitom gradu"

Nakon gotovo 17 sati putovanja, uz presjedanja u Münchenu i Frankfurtu, članovi Kulturno-umjetničkog društva mladih Filip Dević stigli su u Chicago. U ranim jutarnjim satima po hrvatskom vremenu, odnosno oko 20 sati po lokalnom, u “vjetrovit grad” je sletjelo četrdesetak članova ansambla.

Iako je dio prtljage odlučio “produžiti” putovanje preko Amsterdama i Phoenixa u Arizoni, vesela družina stigla je sigurno i spremno za dvotjedni boravak u Sjedinjenim Američkim Državama. Ostatak kofera trebao bi se priključiti večeras.

Chicago ih je dočekao u mirnom i sunčanom izdanju, kao da se priprema za uzbuđenja koja će donijeti plesači, glazbenici i pjevači iz Splita. Devićevci sa sobom nose dašak Dalmacije, a prvi koncert, simbolično nazvan “Ta divna splitska noć”, održat će se upravo u Chicagu.

Nakon smještaja u hotel i prve noći provedene u Americi, članovi ansambla iskoristili su slobodan četvrtak za upoznavanje s gradom. Već prvog dana, po prekrasnom vremenu, posjetili su središte Chicaga i njegove znamenitosti.

Program putovanja započinje sutra navečer gostovanjem u Klubu Poljičana, jednih od inicijatora njihova dolaska u SAD. Prvi službeni koncert zakazan je za subotu, također u Chicagu.