Krv talijansko-hrvatska, srce hajdučko: Navijači, vrime je "Za sva vrimena"!

Hajdukov navijački Park u sebi ima imena iz svih krajeva svijeta i brojne zemlje imaju svoje "predstavnike". A jedna od tisuća pločica izgravirana je na ime Giovanni Romagnoli. Prva asocijacija - bravo, eto nam i Talijana u obitelji najvjernijih, zar ne? Ali... S tim biste zaključkom bili samo djelomično u pravu.

Jer, pazite sad ovo, 21-godišnji Giovanni "predstavlja" čak tri zemlje - Italiju, Hrvatsku i Njemačku!

Naime, otac mu je Talijan, majka Hrvatica, a junak naše priče živi u Njemačkoj. Točnije, u Frankfurtu. Naravno, poveznica s Hajdukom išla je preko majke.

- Još kao mali shvatio sam što Hajduk predstavlja i odmalena sam uz klub. Jer unutar moje obitelji u Hrvatskoj, za ljude kojima sam bio okružen, nije postojalo ništa drugo nego Hajduk! I kad sam čuo za projekt "Za sva vrimena", bilo mi je odmah jasno da moram biti dio toga. Srce me vuklo u tu priču. Jer klubovi bi trebali postojati radi navijača, kako je to primjerice i u Njemačkoj - objašnjava Giovanni svoje motive za priključivanje projektu.

Iako je istaknuo da mu je Hajduk dio života od malih nogu, ipak nas je zanimalo kako je sve to skupa počelo, što je bio nekakav okidač?

- Ma Hajduk me oduvijek fascinirao, ta strast i ljubav navijača prema klubu, grafiti po cijeloj Dalmaciji... A okidač je bila prva utakmica na Poljudu na koju me odveo moj ujak. Sam dolazak na stadion uoči utakmice, pune tribine, onaj osjećaj kad prvi put ulaziš na Poljud, ta nekakva posebna energija... Ma ne može se to riječima opisati! To se mora doživjeti. A za sve to zaslužni su navijači tako da mogu reći da sam se zbog njih zaljubio u najveći hrvatski klub.

On se u Hajduk zaljubio i zarazio kao dječak. "Infišala" ga je obitelj, da bi se uloge okrenule kad je Giovanni malo porastao.

- Cijela obitelj navija za Hajduk, ali kako je moja ljubav prema bijelima rasla, tako su i drugi sve više postajali zaluđeni i proživljavaju s Hajdukom sve uspjehe i neuspjehe. A uspio sam "zaraziti" i nekoliko prijatelja u Njemačkoj koji dotad nisu shvaćali veličinu Hajduka!

Giovanni u Njemačkoj trenutačno studira građevinu, a iako je ovih dana u điru jedno drugo "vrime je", on je imao svoju inačicu za sve Hajdukove navijače:

- Za sve one koji se nisu dosad upisali u Park, poručujem - vrime je "Za sva vrimena". Želim da svi mi navijači ostanemo ovakvi kakvi jesmo, pokretačka snaga uz naš Hajduk.