Krstulović Opara o Puljku i Ivoševiću: "Splićani su se riješili lažljivih štetočina"

Bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara u objavi na društvenim mrežama ponovno je prozvao Ivicu Puljka i Bojana Ivoševića, poručivši kako se nikada nisu ispričali za, kako kaže, lažne optužbe koje su protiv njega iznosili.

„Mislite li da su se lažljivci ispričali zbog lažnih optužbi? Neeee, varate se. Njima je lažno optuživanje modus operandi“, napisao je Krstulović Opara.

Podsjetio je na razdoblje kada su, prema njegovim riječima, Puljak i Ivošević podnosili prijave USKOK-u zbog upravljanja Marjanom. „Optuživali su me da sam ‘opustošio’ Marjan, a zapravo sam ga spasio od potkornjaka. Ni tada se nisu ispričali“, poručio je bivši gradonačelnik.

Dodao je i kako ih neće tužiti, unatoč – kako kaže – brojnim klevetama. „Jednog njihovog bijednika tužio sam zbog kleveta pa je sudac stao na njegovu stranu. Na njegovu sramotu. Jadno, baš jadno“, napisao je.

Na kraju je istaknuo kako smatra da su građani Splita „jedino dobro u svemu“ napravili time što su se riješili, kako ih naziva, „lažljivih štetočina i neradnika“.