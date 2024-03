KRAJ BITKE U OSIJEKU Osijek bio nadomak senzacije protiv Dinama, ali su se Modri spasili u zadnjim minutama

U derbiju 25. kola SuperSport HNL-a Osijek i Dinamo su na Opus Areni pred 11.450 gledatelja odigrali 1:1.

Osijek je poveo u 26. minuti golom Domagoja Bukvića, a izjednačio je Sandro Kulenović u četvrtoj minuti nadoknade.

Prvu priliku na susretu imali su gosti. Martin Baturina je u petoj minuti pucao iz slobodnog udarca, no Marko Malenica je obranio. Baturina je zaprijetio i dvije minute kasnije, ali je pucao daleko od gola. U prvih 25 minuta Dinamo je kontrolirao situaciju na terenu, no u 26. minuti Osijek je poveo, piše Gol.hr.

Bukvić sjajno pogodio pokraj Nevistića

Dinamov golman Ivan Nevistić je nepotrebno istrčao iz kaznenog prostora i izbacio loptu u aut. Ramon Mierez je odmah vratio u igru, uposlivši Bukvića, a mladi hrvatski reprezentativac se "lažnjakom" oslobodio Kevina Theophilea-Catherinea i preciznim udarcem sa 8-9 metara pogodio suprotni, desni vratarev kut. Dinamo je do kraja poluvremena nešto pokušavao, međutim nije ozbiljnije ugrozio domaća vrata.

Prvu priliku za izjednačenje "modri" su imali u 55. minuti, Bruno Petković je pucao iz slobodnog udarca, ali je pogodio zid. U 61. minuti je glavom zaprijetio i Arijan Ademi, ali je pucao ravno u domaćeg vratara.

Prvu pravu priliku u drugom dijelu Osijek je imao u 61. minuti, Petar Pušić je idealno ubacio s lijevog krila, a Marin Prekodravac je neometan pucao glavom sa 8-9 metara, ali je loptu poslao visoko iznad grede. Samo minutu kasnije Osijek ponovo prijeti. Mierez se ubacio ispred Maximea Bernauera i silovito pucao sa 15 metara, ali je uzdrmao gredu. U 75. minuti ponovo je zaprijetio i Bukvić, ali je Nevistić bio dobro postavljen.

Jakirović bacio sve karte u napad na kraju

Dinamo je u završnici zaigrao s tri napadača (Brodić, Petković, Kulenović), no prave prilike su imali domaćini i to dvije u istom napadu u 85. minuti. Prvo je pucao Mierez pucao, ali je Nevistić sjajno obranio. Lopta se potom odbila do Matkovića koji je također u idealnoj situaciji za postizanje pogotka, ali je vratar Modrić još jednom vrhunski reagirao.

Mierez je sjajno reagirao i pred svojim golom. U 87. minuti je spasio čisti gol, izbivši glavom s crte loptu koju je uputio jedan od Dinamovih igrača. U tim je trenucima došlo i do gužve i naguravanja igrača, a Igor Pajač je smirio situaciju žutim kartonima Mierezu i Kulenoviću. Dinamo je ipak uspio iščupati bod golom Sandra Kulenović u četvrtoj minuti nadoknade.