Kolinda se javila iz Amerike, svi komentiraju njezinu haljinu

Haljina je izazvala mnoštvo komentara

Kolinda Grabar-Kitarović ovih dana boravi u New Yorku gdje sudjeluje na Concordia Summitu, godišnjem okupljanju svjetskih lidera posvećenom zajedničkom pronalaženju rješenja za globalne izazove, od razvoja i klimatskih promjena do novih tehnologija.

Na društvenim mrežama podijelila je fotografiju s događaja uz poruku da je „tjedan započela na #UNGA segmentu visoke razine uz #Concordia summit, govoreći na panelu o navigaciji AI revolucije – razvoju radne snage, politici i inkluziji“.

Za tu je prigodu odabrala haljinu britanskog brenda LK Bennett u mornarsko plavoj boji s bijelim točkicama, čija je cijena 379 funti, odnosno oko 433 eura. Haljina je izazvala mnoštvo komentara.

 

 
 
 
 
 
