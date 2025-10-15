Kolike su šanse da Hrvatska osvoji Svjetsko prvenstvo? Evo što kažu kladionice

Završen je još jedan mini ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se iduće ljeto igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Podsjetimo, bit će to najveći Mundijal dosad, na kojem će nastupiti čak 48 reprezentacija. Plasman je dosad osiguralo 26 ekipa.

Kladionice sada imaju jasniju sliku tko će sve nastupiti na svjetskoj smotri pa se sve više piše o šansama za osvajanje turnira na kojem, kako stvari zasad stoje, od povijesno velikih svjetskih sila možda neće nastupiti samo Italija koja će vjerojatno morati u dodatne kvalifikacije, prenosi Index.

Španjolci prvi favorit, Hrvatska tek 14.

Prvi favorit Svjetskog prvenstva je aktualni prvak Europe. Španjolskoj kladionice daju malo više od 15% šansi za osvajanje. Odmah iza njih su izjednačene Engleska i Francuska, kojoj kladionice daju otprilike 12% šanse, a Brazilu oko 11%.

Hrvatska se kao treća reprezentacija svijeta s prošlog Mundijala nalazi tek na 14. mjestu, iza dva domaćina, Meksika i SAD-a te Norveške i Belgije. Njene šanse procjenjuju se na otprilike 1.5%. Velika korekcija tečaja očekuje se nakon ždrijeba kad se neće samo vidjeti tko s kim igra, nego i u kakvoj klimi će svaka reprezentacija igrati grupnu fazu.

Poredak favorita po kladionicama i šanse za osvajanje:

1. Španjolska 15%

2. Engleska/Francuska 12%

4. Brazil 11%

5. Argentina 10.5%

6. Portugal/Njemačka 7%

8. Nizozemska 4%

9. Italija 3.5%

10. Urugvaj 3%

11. Kolumbija/Belgija/Norveška/SAD 2.5%

15. Meksiko 2%

16. Hrvatska 1.5%