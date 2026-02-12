Koji su simptomi raka debelog crijeva?

James Van Der Beek, glumac najpoznatiji po ulogama u serijama "Dawson's Creek" i "Varsity Blues", u kojima je tumačio tinejdžere suočene s odrastanjem i tjeskobama, preminuo je nakon borbe s rakom debelog crijeva. Imao je 48 godina.

U kolovozu 2023. dijagnosticiran mu je treći stadij raka, a o bolesti je javno progovorio u studenom 2024. Unatoč liječenju nastavio je raditi te se pojavio u seriji "Walker" (2024.) i komediji "Overcompensating" (2025.).

Što je rak debelog crijeva?

Rak debelog crijeva razvija se u debelom crijevu ili rektumu. Ovisno o mjestu nastanka tumora, može se nazivati rakom debelog crijeva ili rakom rektuma. Te se dvije dijagnoze često spominju zajedno jer imaju slične značajke i zahvaćaju dijelove probavnog sustava. Rak debelog crijeva treći je vodeći uzrok smrti od raka kod muškaraca i četvrti kod žena u Sjedinjenim Državama.

Simptomi raka debelog crijeva

Simptomi mogu uključivati proljev ili zatvor koji ne prolaze, kao i promjene u uobičajenim crijevnim navikama, primjerice u veličini, obliku ili učestalosti stolice. Može se javiti i nelagoda ili osjećaj potrebe za pražnjenjem crijeva iako za to nema stvarne potrebe.

Mogući su i bol ili nelagoda tijekom pražnjenja crijeva, neugoda pri sjedenju, bolovi ili grčevi u trbuhu (osobito u donjem dijelu), nadutost ili osjećaj punoće te promjene apetita. Također se mogu pojaviti rektalno krvarenje, krv u stolici ili u školjci nakon pražnjenja, izražen umor te neobjašnjiv gubitak težine.

Iako ovi simptomi najčešće ne znače da je riječ o raku debelog crijeva, preporučuje se javiti se liječniku ako primijetite neobjašnjive promjene ili ako traju dulje od dva tjedna.

Kako se testirati?

Rak debelog crijeva često započinje kao polip – mala izraslina na sluznici debelog crijeva ili rektuma. Polipi sami po sebi nisu rak, ali se s vremenom mogu razviti u zloćudni tumor.

Većina prekanceroznih polipa ne uzrokuje simptome ili su oni vrlo blagi, zbog čega su redoviti pregledi posebno važni. Osobama s prosječnim rizikom preporučuje se započeti s redovitim pregledima od 45. godine.

Uobičajene metode probira uključuju klasičnu i virtualnu kolonoskopiju, testove stolice i druge preglede. Ako ste zabrinuti ili imate simptome koji upućuju na problem, obratite se liječniku što prije.