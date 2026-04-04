Bio je jedan od najcjenjenijih glumaca svoga doba, ali njegov život tragično je završio. Danas bi napunio 47 godina

Na današnji dan rođen je Oscarom nagrađeni glumac Heath Ledger

Na današnji dan, 4. travnja 1979. godine u australskom Perthu rođen je Heath Ledger, jedan od najtalentiranijih i najupečatljivijih glumaca svoje generacije. Iako je živio svega 28 godina, ostavio je dubok trag u svjetskoj kinematografiji i iza sebe niz zapaženih uloga koje se i danas smatraju kultnima.

Heath Andrew Ledger odrastao je u obitelji srednje klase, a već u mladosti pokazivao je interes za umjetnost, osobito glumu. Školu je napustio sa 17 godina kako bi se posvetio karijeri, nakon čega se preselio u Sydney i počeo dobivati prve televizijske uloge. Krajem 90-ih odlazi u Sjedinjene Američke Države, gdje ubrzo privlači pažnju Hollywooda.

Širu popularnost stekao je ulogom u romantičnoj komediji „10 razloga zašto te mrzim“, nakon čega niže uloge u filmovima poput „Viteška priča“ i „Patriot“. Ipak, ključni trenutak njegove karijere bila je uloga Enisa Del Mara u filmu „Planina Brokeback“ iz 2005. godine, za koju je nominiran za Oscara za najbolju glavnu mušku ulogu.

Ledger je bio poznat po intenzivnom pristupu glumi i potpunom uranjanju u likove koje je tumačio. To je posebno došlo do izražaja u njegovoj interpretaciji Jokera u filmu „Vitez tame“ iz 2008. godine. Kako bi se pripremio za ulogu, mjesecima je radio na razvoju psihologije lika, izolirao se i vodio dnevnik iz perspektive Jokera. Njegova izvedba ostala je zapamćena kao jedna od najboljih u povijesti filma, a za nju je posthumno nagrađen Oscarom za najbolju sporednu mušku ulogu.

Osim glume, Ledger se bavio i režijom glazbenih spotova te je bio poznat po kreativnosti i interesu za različite oblike umjetnosti. Imao je kćer Matildu Rose s glumicom Michelle Williams, s kojom je bio u vezi nekoliko godina.

Tragično je preminuo 22. siječnja 2008. godine u New Yorku. Uzrok smrti bio je slučajno predoziranje kombinacijom lijekova na recept, uključujući sredstva protiv bolova, anksiolitike i tablete za spavanje. Njegova smrt potresla je javnost i otvorila pitanja o pritiscima industrije, mentalnom zdravlju i opasnostima kombiniranja lijekova.

Heath Ledger ostao je simbol iznimnog talenta i predanosti umjetnosti. Iako je njegov život prerano ugašen, nasljeđe koje je ostavio kroz filmove i dalje živi, a njegove uloge i danas inspiriraju publiku i filmske profesionalce diljem svijeta.